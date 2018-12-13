В Киеве презентовали книгу экс-заместителя директора ЦРУ Девайна "Удачная охота"

Во время встречи Джек Девайн ответил на ряд вопросов об Украине, России и США.

В Киеве в помещении Национальной библиотеки Украины им. Ярослава Мудрого состоялась презентация книги "Удачная охота" авторства экс-заместителя директора ЦРУ по операциям Джека Девайна.

В книге рассказывается о важнейших тайных операциях ЦРУ, в которых под руководством Джека Девайна в разных уголках планеты участвовали тысячи агентов.

Джек Девайн прибыл в Украину по приглашению руководителя фонда "Украина XXI века" Богдана Губского. Целью визита по его словам была необходимость реального изучения ситуации о событиях в Украине и донесения этой информации до американской общественности. Это даст возможность бороться с российскими технологиям фейк-ньюс против Украины.

Во время встречи, на которой присутствовали украинские политики, эксперты, журналисты и общественные активисты, Джек Девайн ответил на ряд вопросов.

"Украина - это большая стратегическая ошибка России, через которую она все больше и больше изолируется, превращаясь в страну-изгоя. Путин использует старую стратегию, которая была еще до коммунизма, и она вряд ли может иметь успех в современном мире. Путин рискует и создает более опасные ситуации, чем те, которые были в условиях холодной войны", - заявил Девайн во время презентации.

Также он прокомментировал события в Азовском море, посоветовав Украине помнить о "боксерском правиле".

"Не нужно доводить до конфронтации, в которой вы не в состоянии победить, но помните о хорошем боксерском правиле - всегда стоит бить сильнее, чем позволяет ваш вес. Америка сразу отреагировала на конфликт в Азовском море. Были направлены разведывательные самолеты и будет увеличено присутствие военных кораблей в Черном море, и в дальнейшем эта поддержка будет расти", - отметил он.

Отвечая на вопрос о попытках России вмешаться в ход президентских выборов 2016 года в США, Девайн заявил, что подобные факты уменьшают возможности для диалога с Россией.

"Хороший стратег должен продумывать, какова будет стоимость тех или иных действий, направленных против Америки. Новые факты,которые открываются, (относительно попыток вмешательства в выборы) уменьшают возможности для диалога с Россией. Для танго нужны двое. И "республиканцы, и" демократы "смотрят на Путина все с меньшей симпатией. То же самое происходит в Европе. Дует ветер перемен", - заявил он.

Также Девайн рассказал о своем отношении к аннексии Крыма. По его мнению, оккупация "долго не продержится".

"Знаю о вашей сложной истории, были такие времена, когда на Украину ежегодно нападали, и это такой народ, который в состоянии выдержать испытания. Большая ошибка, что украинцы могут забыть свою историю. Нельзя просто так взять и включить Крым в состав России, думаю долго это не продержится", - отметил экс-заместителя директора ЦРУ .

Кроме того, Девайн считает президента РФ Путина плохим стратегом из-за событий в Солсбери. По его мнению, отравление Скрипалей было совершено, чтобы донести определенный месседж, который заключается в том, что "если вы представляете угрозу, мы можем вас найти".

"Это старый подход, и это подтверждает тот факт, что Путин плохой стратег", - заявил Девайн.

Справка

Джек Девайн - участник и руководитель тайных операций - переворот в Чили, "операция" Циклон ", которая привела к военному поражению СССР в Афганской войне 1980-х годов," Иран - контрас ", охота на наркоторговца Пабло Эскобара. Руководил Центром по борьбе с наркотиками и латиноамериканским отделом ЦРУ. Возглавлял в разные годы бюро ЦРУ в Европе. Как заместитель директора ЦРУ по оперативной работе Джек Девайн руководил тайными ,в которых по всему миру участвовали тысячи агентов. Член Совета США по международным отношениям. Президент международной разведывательно-следственной кампании The Arkin Group. Книгу напечатало "Издательство Фолио".