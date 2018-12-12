Прокурора, заявившего о ничтожности закона об амнистии участников Революции достоинства, привлекли к ответственности

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров запретила Донскому получить повышение в должности в течение полугода.

Прокурора Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Алексея Донского привлекли к ответственности за комментарий, который он дал УНИАН в апреле по поводу задержания Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве правоохранителей в феврале 2014 года во время событий Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня со второй попытки (первое заседание состоялось еще в сентябре) Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) на своем заседании приняла решение наложить дисциплинарное взыскание на Донского в виде запрета в течение шести месяцев получать повышение по службе.

На заседание и в прошлый раз, и сегодня не пришла, собственно, жалобщица - представительница генеральной инспекции ГПУ. Однако это не помешало членам КДКП большинством голосов принять решение о дисциплинарном взыскании Донскому.

Следует также отметить, что четверо членов КДКП по данному вопросу выразили особое мнение.

Стоит напомнить, что суть жалобы заключается в следующем - 3 апреля 2018 года Донской, комментируя задержание Бубенчика, которого до сих пор подозревают в убийстве правоохранителей во время Революции достоинства, в комментарии УНИАН заявил о ничтожности закона об амнистии участников этой революции, который парламент принял еще в феврале 2014 года.

Донской пояснил, что ничтожность этого закона состоит в том, что он противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится, что любые законы, противоречащие УПК, не могут быть применены в уголовно-процессуальном процессе.

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После этого через несколько дней председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий с трибуны парламента во время обсуждения задержания Бубенчика заявил о недопустимости высказываний о ничтожности законов, принятых ВРУ, и сказал, что направит по этому поводу в Генпрокуратуру соответствующий депутатский запрос.

Запрос так и не был направлен, однако в ГПУ поступила стенограмма выступления Парубия, и на основании этой стенограммы генеральная инспекция направила жалобу на Донского к КДКП.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Facebook появилась информация о задержании и вручения подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Донской сообщил, что активисту выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Кроме того, он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля по уголовному производству об убийствах правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием, поэтому не существует других механизмов привлечь его к следственным действиям, кроме принуждения.

Кроме того, Донской отметил, что закон о запрете преследований участников Революции достоинства, принятый парламентом 21 февраля 2014 года после побега экс-президента Виктора Януковича, не может быть применен к подозреваемому Бубенчику.

Также он заявил, что считает так называемый «закон об амнистии» ничтожным, поскольку он противоречит нормам Уголовного процессуального кодекса.

Кроме того, он добавил, что как прокурор обязан информировать общество через журналистов о том деле, по которому он является процессуальным руководителем, и на то время по делу Бубенчика именно он осуществлял процессуальное руководство.

Члены комиссии поинтересовались, почему он, а не пресс-служба прокуратуры, предоставили комментарий, на что Донской ответил, что именно пресс-служба ГПУ обратилась к нему в тот день, чтобы он прокомментировал журналистам эту ситуацию, поскольку он непосредственно был причастен к делу Бубенчика.