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Известная украинская телеведущая впервые показала лицо 2-летней дочери (фото)

14:42, 11 декабря 2018
Общество
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Анита Луценко и ее дочка стали главными героинями нового выпуска журнала Viva / скриншот

Анита Луценко охотно публиковала в соцсетях свои фото с дочерью Мией, однако всегда следила, чтобы малышка не показывала лицо.

34-летняя спортсменка и телеведущая сделала исключение для журнала Viva. На обложке свежего номера Анита появилась вместе с Мией.

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Теги: #ведущая