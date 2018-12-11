Известная украинская телеведущая впервые показала лицо 2-летней дочери (фото)

Анита Луценко охотно публиковала в соцсетях свои фото с дочерью Мией, однако всегда следила, чтобы малышка не показывала лицо.

Несмотря на свой статус публичной персоны, звездный фитнес-тренер и ведущая скрывала лицо дочери от публики больше двух лет.

Анита Луценко охотно публиковала в соцсетях свои фото с дочерью Мией, однако всегда следила, чтобы малышка не показывала лицо.

34-летняя спортсменка и телеведущая сделала исключение для журнала Viva. На обложке свежего номера Анита появилась вместе с Мией.