Известная украинская телеведущая впервые показала лицо 2-летней дочери (фото)
14:42, 11 декабря 2018Общество
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Анита Луценко охотно публиковала в соцсетях свои фото с дочерью Мией, однако всегда следила, чтобы малышка не показывала лицо.
Анита Луценко и ее дочка стали главными героинями нового выпуска журнала Viva / скриншот
Несмотря на свой статус публичной персоны, звездный фитнес-тренер и ведущая скрывала лицо дочери от публики больше двух лет.
Анита Луценко охотно публиковала в соцсетях свои фото с дочерью Мией, однако всегда следила, чтобы малышка не показывала лицо.
34-летняя спортсменка и телеведущая сделала исключение для журнала Viva. На обложке свежего номера Анита появилась вместе с Мией.
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