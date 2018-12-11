Второй Украинский женский конгресс определил приоритетные направления политики равных прав и возможностей в Украине

Мероприятие, участие в котором приняли президенты Украины и Литвы, проходило 7-8 декабря и состояло из 9 дискуссионных платформ. Организатором Конгресса выступила Общественная организация "Украинский женский конгресс", он был проведен по инициативе сопредседателей Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины "Равные возможности" и при поддержке международных партнеров.

К участию в мероприятии были приглашены более 800 участников, среди которых - первые лица Украины и мира, 70 топ-спикеров - известные и успешные женщины и мужчины, которые активно поддерживают идею гендерного равенства и толерантности.

Участники мероприятия обсудили украинские и мировые тренды в политике равных прав и возможностей женщин и мужчин; безопасность информационного пространства в гендерном аспекте; украинский и мировой опыт относительно влияния международных обязательств на соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин в сфере безопасности.

Также на Конгрессе поднимался вопрос расширения экономических возможностей для женщин и преодоления дискриминации на рабочем месте и в предпринимательстве. Кроме того, участники мероприятия обсудили проблематику привлечения мужчин к воспитанию детей, в частности, к "мужскому" декрету.

В то же время, при участии послов США, Великобритании, Швеции, Литвы, Испании, Португалии и Норвегии состоялось обсуждение особенностей национальных стереотипов в отношении женщин и мужчин.

Также прошли и две параллельные дискуссии: "HeForShe": мужчины, которые поддерживают женщин" и о лучших практиках внедрения гендерно ориентированного бюджетирования в Украине.

В то же время, другая панель мероприятия - "SheForShe" - касалась партнерства и наставничества, менторства среди женщин.

На открытии инициатор Украинского Женского Конгресса Елена Кондратюк поздравила участников от имени организаторов события и всех сопредседателей МФО "Равные возможности".

Она отметила, что сегодня по индексу равенства между мужчинами и женщинами Украина занимает не самое худшее место в мире. Но, как заметила госпожа Кондратюк, этот индекс является катастрофически малым в вопросах политики и экономики. Присутствие женщин в украинской политике еще нельзя назвать удовлетворительным, так что Конгресс должен проанализировать причины этой ситуации и дать конкретные рекомендации по ее улучшению. Кроме того, народный депутат подчеркнула необходимость создания законодательных оснований для увеличения женщин в политической сфере страны и привлечения их к принятию важных государственных решений.

В первый день мероприятия президент Украины Петр Порошенко отметил, что термин "woman power" очень уместен в Украине. "Кто сейчас смелое говорит о проблемах? Я это знаю точно - украинские женщины. Кто принял один из первых ударов войны на Донбассе? Это были украинские женщины", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в этом году в Украине впервые звание генерала было присвоено женщине, и напомнил, что сейчас в Вооруженных силах Украины работает более 30 тысяч женщин, из которых более 3 тысяч - офицеры.

Он также подчеркнул необходимость направить все усилия на то, чтобы завершить внутригосударственные процедуры и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, домашнего насилия и борьбы с этими явлениями.

"На законодательном уровне должны быть созданы все условия для того, чтобы общество, не просто женщина, а общество чувствовало себя в безопасности. А женщины - точно знали, что они защищены законом", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он отметил, что 12% женщин в украинском парламенте - это "недопустимо мало". "Также должен признать, что это лучшая часть парламента", - добавил президент и отметил необходимость введения гендерных квот в законе о выборах народных депутатов.

"Мы не должны гнаться только за статистикой. Мы должны осознавать, что важна именно реальная и качественная участие женщин в парламенте и в процессе принятия решений. Везде, где нужны изменения, самоотверженность, честность, сила духа, - мы точно увидим женщин. Это и есть украинская "woman power" - феномен, который мы еще до конца точно не осознали, но уверенно движемся в этом направлении", - сказал Порошенко.

В то же время, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте подчеркнула, что во время войны женщины так же стоят на передней линии. "В такие сложные времена всегда женщины первыми вступают в действие. И ваша страна находится сейчас в состоянии войны, ваша страна находится в соревновании за экономическое процветание. И она борется за европейское будущее", - отметила она.

По ее словам, когда в стране происходят проблемы, первыми ответственность на себя берут женщины. "Они знают, что такое ответственность, они начинают учиться этому с раннего детства... Теперь, когда вы в состоянии войны, когда люди защищают вашу страну, женщины стоят на передней линии так же", - отметила президент Литвы.

Депутат парламента Франции Мирель Клапот высказала мнение, что гендерное равенство - это не только дело равенства прав, но и "очень эффективный путь изменить мир". "В этом мире будет меньше насилия, меньше бедности, будет больше вопросов экологии, развития и больше безопасности и мира", - сказала она.

Также во время мероприятия премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил необходимость ликвидировать "чрезвычайно несправедливое неравенство - это вопрос оплаты труда". "Когда мы смотрим на статистику, в том, что женщины почему-то на 25% получают меньше денег, - поверьте, у меня на этот вопрос нет ответа. Я считаю, что это дикость. Это то, что не может быть в цивилизованном обществе", - сказал он и добавил, что эта проблема требует немедленного решения.

Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович отметила положительные изменения в Украине в вопросе гендерного равенства по сравнению с началом 2000-х годов. Она напомнила, что впервые работала в Украине с 2001 по 2004 год. "Это было замечательное время для Украины и замечательное время для меня. И вот почему я вернулась в 2016 году", - отметила она. "Когда я была здесь впервые, в основном я имела дело только с мужчинами... Теперь это 50 на 50. И это прекрасно", - сказала Йованович и добавила, что сейчас "достаточно хороший" процент людей, с которыми она имеет дело, - это женщины, которые занимают очень ответственные должности.

В обращении по результатам Второго украинского женского конгресса определяются приоритетные направления политики равных прав и возможностей в Украине на 2019 год. Конгресс обращается к государственных деятелей, служащих, депутатов всех уровней и представителей политических и общественных организаций, средств массовой информации, а также представителей частного и бизнес-среды с рядом рекомендаций.

Так, Конгресс призывает усилить политическое участие женщин путем введения временных гендерных квот в избирательном законодательстве и добровольных партийных квот не менее 30% представителей одного пола; противодействовать случаям дискриминации в отношении женщин-активисток, женщин-кандидаток в депутаты и политиков, осуждать случаи агрессии и сексистские действия, которые обижают и наносят вред деловой репутации, честные и достоинства, а также обеспечить ответственность виновных лиц.

Кроме того, в обращении содержится призыв к проведению адвокационной и информационной кампании в поддержку гендерных квот и выдвижение женщин-кандидаток, а также просветительской работы среди населения относительно поддержки женщин на выборах; проведение гендерного мониторинга избирательных кампаний в 2019 году.

Также Конгресс призывает содействовать расширению экономических возможностей женщин, в частности, путем законодательного устранения разрывов в оплате труда для женщин и мужчин, а также других форм дискриминации женщин на рынке труда и рабочем месте.

Участники мероприятия призывают обеспечить принципы гендерного равенства в секторе безопасности и обороны, а также правоохранительной деятельности.

В обращении Конгресс также подчеркивает необходимость содействия распространению принципов равных прав и возможностей женщин и мужчин, в частности, путем принятия Закона Украины "О ратификации Стамбульской конвенции", а также путем принятия Кабинетом министров Украины стратегии по гендерному образованию.

Конгресс также призывает институализировать принципы гендерно ориентированного бюджетирования в бюджетной системе на всех уровнях.