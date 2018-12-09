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В Одессе погиб известный украинский ученый Захария

12:31, 09 декабря 2018
Общество
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Трагически погиб ученый, общественный деятель, патриот Украины и светлый человек / facebook/volodymyr.genyk

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Об этом в Facebook сообщили его коллеги и друзья.

По предварительным данным, накануне Захарию смертельно травмировал автомобиль в центре города - на улице Маразлиевской, недалеко от дома, в котором он проживал.

В частности, как пишет его друг Владимир Геник, "трагически погиб Александр Захария - ученый-химик, общественный деятель, патриот Украины и светлый человек".

Захария – кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов

В полиции информацию о ДТП пока не комментируют.

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Теги: #умер#ДТП в Одессе