В Одессе погиб известный украинский ученый Захария

По предварительным данным, накануне Захарию смертельно травмировал автомобиль в центре города, недалеко от дома, в котором он проживал.

В Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария.

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Об этом в Facebook сообщили его коллеги и друзья.

По предварительным данным, накануне Захарию смертельно травмировал автомобиль в центре города - на улице Маразлиевской, недалеко от дома, в котором он проживал.

В частности, как пишет его друг Владимир Геник, "трагически погиб Александр Захария - ученый-химик, общественный деятель, патриот Украины и светлый человек".

Захария – кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов

В полиции информацию о ДТП пока не комментируют.