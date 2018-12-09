В Одессе погиб известный украинский ученый Захария
12:31, 09 декабря 2018Общество
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По предварительным данным, накануне Захарию смертельно травмировал автомобиль в центре города, недалеко от дома, в котором он проживал.
Трагически погиб ученый, общественный деятель, патриот Украины и светлый человек / facebook/volodymyr.genyk
В Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария.
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Об этом в Facebook сообщили его коллеги и друзья.
По предварительным данным, накануне Захарию смертельно травмировал автомобиль в центре города - на улице Маразлиевской, недалеко от дома, в котором он проживал.
В частности, как пишет его друг Владимир Геник, "трагически погиб Александр Захария - ученый-химик, общественный деятель, патриот Украины и светлый человек".
Захария – кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов
В полиции информацию о ДТП пока не комментируют.
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