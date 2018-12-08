Адвокат: Курбединов находится в спецприёмнике для админзадержанных в удовлетворительных условиях

Адвокату Эдему Семедляеву поговорить по телефону с повторно отбывающим административный арест Эмилем Курбединовым.

Адвокат Эдем Семедляев заявил, что условия содержания повторно отбывающего административный арест крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова удовлетворительные.

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Как сообщает "Крымская солидарность", Семедляев сегодня утром попытался посетить Курбединова в спецприемнике, но по выходным ни адвокатов, ни посетителей туда не пускают.

"Удалось поговорить с ним только по телефону. Чувствует себя нормально... Попросил только сигареты и чистую воду. Я ему сразу передал... Планирую попасть к нему в понедельник. Содержится он в спецприёмнике для административно задержанных. Сколько человек там с ним в камере - пока не знаю. Условия содержания удовлетворительные", - сообщил Семедляев.

По его словам, адвокаты уверены, что российские силовики хотят оказать давление на Курбединова из-за его профессиональной и правозащитной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали в Крыму адвоката Курбединова. Ого обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

7 декабря так называемый «суд» в оккупированном Симферополе приговорил Курбединова к 5 суткам административного ареста за пост в Facebook, опубликованный в 2013 году. За аналогичные посты в ВКонтакте он уже был арестован на 10 суток в январе 2017 года.