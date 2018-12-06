В Крыму задержали известного адвоката за пост в соцсети 5-летней давности

Курбединова задержали сегодня сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму.

Задержанному российскими силовиками в Крыму адвокату Эмилю Курбединову грозит административный арест за пост в Facebook в 2013 году.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на крымского юриста Лилю Гемеджи.

"Сейчас он находится в Центре по противодействию экстремизму. На него составляются материалы по совершению административного правонарушения по статье 20.3 об админнарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций...). С ним находится адвокат Эдем Семедляев. Также адвокатская палата Крыма выписывает разрешение на еще одного адвоката, который туда поедет. Эмиля привлекают за размещение поста в Фейсбуке в 2013 году. Какой именно пост, мы сейчас сказать не можем. Мы сейчас находимся на стадии изучения материалов дела", – сказала Гемеджи.

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По ее словам, Курбединову грозит административный арест. "Санкция этой статьи предусматривает административный арест. Если материалы попадут в суд, и учитывая, что дело заказное, то исход предрешен. С большой вероятностью наказание будет применено именно в виде административного ареста", – добавила Гемеджи.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Россию прекратить преследование адвоката Эмиля Курбединова и других украинских граждан в оккупированном Крыму. Об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое транслируется на сайте ОБСЕ.

Климкин отметил, что Россия блокирует возможность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посещать Крым для наблюдения за ситуацией на полуострове, где "оккупационные власти продолжают преследовать украинцев, крымских татар и всех тех, кто выступает против оккупации полуострова".

"В этот момент, сейчас, российские оккупанты задержали крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова, который защищал политических заключенных и моряков, которые являются военнопленными", - сказал министр.

"И мой призыв к России - прекратить преследовать наших людей", - заявил Климкин.

По его словам, "теперь существует срочная необходимость обеспечить международное наблюдение за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. Россия должна понести ответственность за то, что не позволяет Специальной мониторинговой миссии воплощать полностью свой мандат".