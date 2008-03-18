Парламент взялся урегулировать отношения госадминистраций и советов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» относительно взаимоотношений между местными государственными администрациями и районными и областными советами.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 243 из 448 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом совершенствуется положение о проведении местных референдумов, собраний граждан по местной инициативе. Кроме того, предусматривается ввести новый механизм консультативного опроса, регламентируется порядок его назначения и проведения.

Законопроектом предлагается установить, что референдум по вопросам, которые не относятся к компетенции советов, не имеет юридической силы.

Кроме того, вводится норма, по которой совет территориальной общины обязан определять правовое регулирование процедуры реализации через принятие местным советом устава территориальной общины или соответствующего положения.

В то же время, чтобы определенные советом процедуры не было слишком сложными для реализации или не имели правовых пробелов, предусматривается установить минимальные требования к уставу территориальной общины в части реализации прав граждан на осуществление механизмов прямой демократии. В частности, это общественные слушания, собрания граждан по месту жительства, местные инициативы и т.п.

В законопроекте также устанавливается исключительно открытый режим сессии совета, где предоставляется возможность присутствия на заседании граждан и представителей СМИ.

Также вводится государственная регистрация нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления. Нормируется порядок принятия, подписания, обнародования и доступа через Интернет к актам органов местного самоуправления.

Законопроектом предусматривается, что структура, численность, штатное расписание исполнительного аппарата совета, а также расходы на его содержание будут утверждаться в соответствии с законом.

Количество заместителей председателей областных, районных и районных в городах советов предлагается определить законом. Кроме того, вводится четкое предписание, что в областном совете будет первый заместитель и заместитель, а в районном совете - только заместитель председателя.