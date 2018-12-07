"Суд" в оккупированном Симферополе приговорил адвоката Курбединова к 5 суткам админареста – журналист

Курбединова преследуют за пост в Facebook, опубликованный в 2013 году.

Так называемый суд в оккупированном Россией Симферополе приговорил крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова к 5 суткам административного ареста.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк. «Судья Киевского районного суда Симферополя Антон Цыкуренко назначил адвокату Курбединову административный арест 5 суток по 20.3 КоАП за посты в Facebook. За аналогичные посты в ВКонтакте он уже был арестован на 10 суток в январе 2017 года», - написал Наумлюк.

Как сообщила правозащитная организация «Крымская солидарность» в Facebook, заседание суда проходило в открытом режиме, на него допустили журналистов российских телеканалов.

По данным организации, защитники Курбединова ходатайствовали о проведении альтернативной повторной экспертизы в отношении поданного в качестве доказательства обвинения документа - символики, которая якобы была опубликована в 2013 году на странице Facebook у Курбединова. Судья отказал в ходатайстве.

Затем сторона защиты настаивала на прекращении возбуждения статьи, так как подсудимый уже отбыл наказание по данному делу. Адвокаты просили о переносе заседания, чтобы получить и приложить к делу протокол судебного заседания за 2017 год по поводу отбывания Курбединовым администиративного наказания. Суд в этом также отказал.

Во время судебного заседания адвокаты заявили, что повторное возбуждение статьи по уже закрытому делу, а также об истечении срока давности указанной публикации, которая была якобы сделана до 2014 года, является неправомерным. Кроме того, защита заявляла, что в действиях Курбединова отсутствовал состав преступления и злой умысел.

«Пока шло заседание, неравнодушные у здания суда продолжили вчерашний марафон, фотографируясь с плакатом «Ты - наш народный защитник». Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что собравшиеся поддержать Курбединова стали свидетелями разговора сотрудников правоохранительных органов о том, что уже все решено и будет назначен административный арест», - сказано в сообщении.

Правозащитники отметили, что адвокатам также было отказано в вызове на допрос свидетелей, которые занимались изучением страницы Курбединова.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали в Крыму адвоката Курбединова. Ему инкриминируют совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Адвокату грозит административный арест за пост в Facebook, опубликованный в 2013 году.

Согласно КоАП РФ, административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток.