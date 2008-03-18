В Запорожской области убили помощника прокурора района

В Запорожской области убили помощника прокурора Михайловского района.

Информацию об этом сегодня УНИАН подтвердили в руководстве УМВД Украины в Запорожской области.

"Действительно, 14 марта в пгт Михайловка было совершено убийство 25-летней женщины - помощника прокурора Михайловского района области. На данный момент по подозрению в совершении этого преступления задержан житель этого поселка 1967 г.р. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - сообщили в Запорожском облУВД.

Мотивы совершения преступления предстоит установить сотрудникам прокуратуры Михайловского района, которые ведут следствие по делу об убийстве коллеги.