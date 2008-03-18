В Запорожской области убили помощника прокурора района
18:45, 18 марта 2008Общество
887 0
Женщине было 25 лет
В Запорожской области убили помощника прокурора Михайловского района.
Информацию об этом сегодня УНИАН подтвердили в руководстве УМВД Украины в Запорожской области.
"Действительно, 14 марта в пгт Михайловка было совершено убийство 25-летней женщины - помощника прокурора Михайловского района области. На данный момент по подозрению в совершении этого преступления задержан житель этого поселка 1967 г.р. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - сообщили в Запорожском облУВД.
Мотивы совершения преступления предстоит установить сотрудникам прокуратуры Михайловского района, которые ведут следствие по делу об убийстве коллеги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter