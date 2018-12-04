Россия переселила в аннексированный Крым более 105 тысяч россиян

Конечной целью российского президента Владимира Путина является создание военной базы в Крыму.

Россия за годы аннексии с 2014 года заселила в Крым свыше 105 тысяч россиян.

Об этом главнокомандующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил в интервью theБабелю.

«По некоторым данным, в Крым заселились свыше 105 тысяч россиян, и те люди, которые жили на полуострове до аннексии, уже начинают чувствовать себя людьми «второго сорта», — заявил Воронченко.

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По его словам, это стратегия аннексии полуострова, которую проводит Кремль. «Все органы местной власти в АРК заняты русскими, и чем дальше этого будет все больше и больше», — добавил он.

Конечной целью российского президента Владимира Путина является создание военной базы в Крыму.

«Полуостров нужен Путину, чтобы он создал там свою базу и творил свои дела относительно Сирии, Ливии; попытки его влияния в Средиземном море будут расти», — отметил главнокомандующий ВМС.