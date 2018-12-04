«Видродження» требует выплатить долги по зарплатам шахтерам
Депутатская группа «Партия «Видродження» требует выплатить задолженность по зарплатам перед украинскими шахтерами, которая превысила 1,1 млрд гривень.
Об этом во время выступления в Верховной Раде во вторник заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.
Он отметил, что по сравнению с 2013 годом добыча угля в Украине снизилась на 50 млн тонн, причиной чему являются не только военные действия на Донбассе, а и политика закупки импортного угля, которую проводит украинская власть.
«Донбасс снизил добычу на 20 млн тонн в год, а 30 млн тонн Украина сознательно не закупает в украинских шахтеров Днепропетровщины, Волыни и Львовщины. Более того, нашим шахтерам задолжали 1 млрд 100 млн гривень зарплаты! Почему? Ответ очень прост: уголь начали закупать в США, ЮАР и в РФ. Мы 2 млрд 150 млн долларов потратили в прошлом году на закупку импортного угля. То где логика?» – подчеркнул Виктор Бондарь.
Он добавил, что депутатская группа «Партия «Відродження» требует срочно погасить задолженность по зарплатам перед украинскими шахтерами, а также выделить дополнительные средства госбюджета на модернизацию украинских угольных шахт.
«Своим шахтерам миллиард гривень не можем заплатить, а в 60 раз больше переплачиваем в США. Кормим шахтеров пенсильвании вместо того, чтобы кормить своих и получать уголь по нормальной цене внутри страны», – констатировал сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».
Народный депутат отметил, что модернизация украинских шахт позволила бы увеличить добычу угля в Украине. Потребность в средствах на эти цели составляет 4,8 млрд гривень.
«Два миллиарда долларов на импортный уголь вы отправляете за границу. А 4,8 млрд гривень для украинских шахтеров не можете найти! Для них предусмотрено только 2,2 млрд гривень в бюджете 2019 года. Как вы думаете, на что? 650 млн гривень – на закрытие украинских шахт и 1,6 млрд гривень – на другие выплаты, в частности заработную плату. По сути, вы продолжаете кормить американских, африканских и российских шахтеров. И это сознательная политика украинской власти! Поэтому мы требуем выделить дополнительные средства на модернизацию шахт и выплату заработных плат нашим шахтерам», – заявил Виктор Бондарь.