«Видродження» требует выплатить долги по зарплатам шахтерам

Кроме того партия требует выделить дополнительные средства госбюджета на модернизацию украинских угольных шахт.

Депутатская группа «Партия «Видродження» требует выплатить задолженность по зарплатам перед украинскими шахтерами, которая превысила 1,1 млрд гривень.

Об этом во время выступления в Верховной Раде во вторник заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

Он отметил, что по сравнению с 2013 годом добыча угля в Украине снизилась на 50 млн тонн, причиной чему являются не только военные действия на Донбассе, а и политика закупки импортного угля, которую проводит украинская власть.

«Донбасс снизил добычу на 20 млн тонн в год, а 30 млн тонн Украина сознательно не закупает в украинских шахтеров Днепропетровщины, Волыни и Львовщины. Более того, нашим шахтерам задолжали 1 млрд 100 млн гривень зарплаты! Почему? Ответ очень прост: уголь начали закупать в США, ЮАР и в РФ. Мы 2 млрд 150 млн долларов потратили в прошлом году на закупку импортного угля. То где логика?» – подчеркнул Виктор Бондарь.

Он добавил, что депутатская группа «Партия «Відродження» требует срочно погасить задолженность по зарплатам перед украинскими шахтерами, а также выделить дополнительные средства госбюджета на модернизацию украинских угольных шахт.

«Своим шахтерам миллиард гривень не можем заплатить, а в 60 раз больше переплачиваем в США. Кормим шахтеров пенсильвании вместо того, чтобы кормить своих и получать уголь по нормальной цене внутри страны», – констатировал сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

Народный депутат отметил, что модернизация украинских шахт позволила бы увеличить добычу угля в Украине. Потребность в средствах на эти цели составляет 4,8 млрд гривень.

«Два миллиарда долларов на импортный уголь вы отправляете за границу. А 4,8 млрд гривень для украинских шахтеров не можете найти! Для них предусмотрено только 2,2 млрд гривень в бюджете 2019 года. Как вы думаете, на что? 650 млн гривень – на закрытие украинских шахт и 1,6 млрд гривень – на другие выплаты, в частности заработную плату. По сути, вы продолжаете кормить американских, африканских и российских шахтеров. И это сознательная политика украинской власти! Поэтому мы требуем выделить дополнительные средства на модернизацию шахт и выплату заработных плат нашим шахтерам», – заявил Виктор Бондарь.