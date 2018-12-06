Сегодня в Украине отмечают День Вооруженных сил

В этот день в армии проходят торжественные собрания, церемонии вручения государственных наград и праздничные концерты.

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день 1991 года был принят Закон "О Вооруженных силах Украины". А День Вооруженных сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.

Костяк ВС Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. Кроме основных родов войск в состав Вооруженных сил страны входят внутренние войска, государственная пограничная служба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Современная армия Украины прошла длительный путь развития, включающий этапы оптимизации, сокращения военного состава и расформирования. События 2014 года – аннексия Россией Крыма - показали острую необходимость укрепления обороноспособности нашей страны и проведения реформ, этот год стал переломным в истории украинской армии. На сегодня ВСУ возобновили свою боеспособность. Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО.

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Обычно праздник отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В армии проходят торжественные собрания, церемонии вручения государственных наград и праздничные концерты.

По традиции, каждый год президент Украины поздравляет всех служащих украинской армии, отмечая значительную роль этих людей в поддержке Украиной своего независимого статуса.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Украине отметили День волонтера.