Международный день волонтера: когда и как отмечают в Украине

В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, а официально его признали 10 декабря 2003 года, согласно Постановлению Кабмина.

Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера - International Volunteer Day. Украина - единственная страна в мире, где этот день переходит в День вооруженных сил, который отмечается 6 декабря.

День волонтера был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Этот день дает возможность добровольцам и различным организациям отпраздновать свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать о себе

В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, а официально его признали 10 декабря 2003 года, согласно Постановлению Кабмина.

Волонтеры - это мобильная резервная армия Украины. В ней есть свои поставщики, медицинские подразделения, авторемонтные мастерские, финансисты, медицинский транспорт, служба тыла (которая производит необходимые для армии вещи и продукты). Даже свои средства массовой информации: сегодня в Украине волонтеры становятся известными блогерами пока пишут отчеты в соцсетях.

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Благодаря нелегкому труду волонтеров множество людей получает необходимую помощь. Волонтеры помогают детям и взрослым, заботятся о здоровье людей и животных, их комфорте и безопасности. Нередко волонтерам приходится даже рисковать собственной жизнью ради спасения других.

Хорошим подарком на День волонтера будет ваша помощь — небольшой благотворительный взнос, проявление заботы и теплоты по отношению к тем, кому это нужно.

Как сообщал УНИАН, в этот четверг - День Вооруженных сил Украины. Праздник в 1993 году своим постановлением учредила Верховная Рада.