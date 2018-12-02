Календарь событий: День вооруженных сил Украины, история Чикаго, кто поставил мир на ролики, и откуда взялись микроволновка и компьютерная мышь

3 декабря

Неделя начинается с Международного дня инвалидов, учрежденного в 1992 году Генассамблеей ООН. Позже, в декабре 2006 года, Генассамблея приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является одновременно договором о правах человека и инструментом развития. Документ вступил в силу 3 мая 2008 года. По данным ООН, в мире проживает примерно один миллиард инвалидов - 15% населения Земли, все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими барьерами, исключающими их из равноправного участия в жизни общества. Причем инвалиды составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения, у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таким как образование, занятость, здравоохранение и система социальной и правовой поддержки. В Украине - более 3 миллионов человек имеют статус инвалида. К сожалению, их количество ежегодно растет. Причем 80% инвалидов в Украине - люди трудоспособного возраста.

В третий день декабря - Всемирный день компьютерной графики. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias. Дата выбрана неслучайно - она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D - 3 December. К празднованию присоединились такие международные гиганты, как Adobe, nVidia, Wacom и многие другие. Сейчас традицию празднование этого дня в США и Европе активно продолжает компания Autodesk, несколько лет назад поглотившая Alias. Принять участие в праздновании можно даже из дома, через интернет.

3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами. Он был организован и запущен Сетью по борьбе с пестицидами (PAN International) в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в индийском Бхопале. Девиз Дня - «Пестициды - тупик цивилизации». Последствия химического воздействия пестицидов на биосферу Земли плачевны. Они ведут к различным мутациям и заболеваниям у людей и животных, к нарушению работы репродуктивной и гормональной систем, иммунного статуса, к онкологическим заболеваниям и врожденным дефектам. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 2 млн отравлений пестицидами, в основном, при работе с ними. Сейчас в противовес «пестицидному» сельскому хозяйству ученые выдвигают концепцию «органического» земледелия. Правда, вопрос, когда эта концепция найдет масштабное практическое применение, остается пока открытым.

3 декабря 1967 года была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца. Ее провел в кейптаунском госпитале Гроте Схур хирург Кристиан Барнард. Он пересадил 54-летнему Луису Вашканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции Вашканский умер от пневмонии. Но следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968 года в мире было сделано уже около 100 пересадок сердца. В 1970-е годы подобных операций проводилось не так много, поскольку обнаружилось, что пересаженное сердце отторгается иммунной системой организма. Но в начале 1980-х годов, с открытием иммунодепрессантов, число таких операций резко возросло. В современной трансплантологии пересадка сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут более 10 лет. В 1999 году Кристиан Барнард создал Фонд для проведения благотворительных акций по всему миру. Финансировал его сам, выпуская экологически чистые продукты и издавая свои книги. Второй его фонд - «Сердце мира» - помогает детям и матерям из стран с низким уровнем жизни.

3 декабря 1992 года произошло событие, ставшее важной вехой в истории развития технологий коммуникации. В этот день состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Идея создания такого сервиса возникла в середине 1980-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Группа европейских инженеров предприняла удачную попытку разработки и внедрения службы коротких сообщений. Оттуда же появилась и аббревиатура SMS (Short Message Service) - «Служба Коротких Сообщений». Первая СМС была отправлена с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом - «Merry Christmas!».

Неофициальный праздник, которым мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День положительных ответов.

Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира и Александра.

4 декабря

Во вторник нет международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, в этот день в 1674 году Жак Маркетт основал у озера Мичиган миссионерский пост, впоследствии ставший городом Чикаго. Началом истории послужило то, что 38-летний иезуит Жак Маркетт отправился в 1666 году во французские североамериканские владения обращать к христианскому Богу индейцев и заодно исследовать неведомые пространства к югу от Великих озер. Теперь миссионерский пост представляет собой третий по числу жителей и второй по финансово-экономическому значению город США, который считается экономической, промышленной, транспортной и культурной столицей Среднего Запада. Неофициально его иногда называют «Город ветров». Название Chicago - измененное французами слово из языка местных индейцев майами-иллинойс «shikaakwa», которое означает «дикий лук». Статус города он получил в 1837 году. В 1674–1675 годах Маркетт и скупщик пушнины Луи Жолье с отрядом из пяти помощников отправились в грандиозную экспедицию, пройдя на каноэ около 4 тысячи километров по рекам Среднего Запада и сделав массу открытий. Первыми из европейцев они добрались до северной части бассейна Миссисипи. Они же и закрепили за рекой это название, которое на одном из индейских наречий означает «Великая река». Кроме того, французам первым удалось установить, что реки, берущие начало к западу от Великих озер, несут свои воды не к Тихому океану, а к Мексиканскому заливу Атлантики.

4 декабря 1930 года профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули (1900–1958), один из создателей современной квантовой физики, направил на Международную конференцию по вопросам радиоактивности, проходившую в Тюбингине, письмо, в котором изложил гипотезу о существовании нейтрино. Эту частицу-«призрак» он назвал нейтроном. Сам же нейтрон был экспериментально открыт в 1932 году.

В этот день в 1979 году была открыта станция Киевского метрополитена «Пионерская», ныне - «Лесная».

В 1987 году Совет Министров СССР принял постановление об ограничении прописки крымских татар в ряде населенных пунктов Крыма и Краснодарского края.

Неофициальные праздники - Международный день объятий, День душистых носков и День угощения птиц и белок.

Именины у Александра и Марии.

5 декабря

В среду - Международный день волонтеров. Его в 1985 году учредила Генеральная Ассамблея ООН «во имя экономического и социального развития». Ежегодно более 6500 добровольцев ООН работают во взаимодействии с подразделениями ООН в самых сложных условиях по всему миру. 12 тысяч добровольцев ООН, действуя дистанционно, выполняют более 20 тысяч заданий по линии UNV Online. В целом, на сегодняшний день трудно представить свою жизнь без волонтеров – они спасают в трудную минуту, помогают выжить, несмотря ни на что, борются с невзгодами, как никто другой.

5 декабря - Всемирный день почв. История этого дня берет начало в 2002 году, когда Международным союзом почвенных наук была принята соответствующая резолюция. Ученые тогда обратили внимание на необходимость осознания важности почвенных ресурсов планеты на международном уровне. Резолюция Международного союза почвенных наук была поддержана Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. В декабре 2013 года День был учрежден.

Еще 5 декабря - День работников статистики Украины. Он был установлен указом президента в 2002 году в поддержку инициативы Государственного комитета статистики и «учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства». Дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения - масштабной статистической работы.

В этот день в 1349 году в Нюрнберге прошли массовые еврейские погромы в связи с тем, что евреев обвинили в распространении чумы.

В 1456 году 5 декабря землетрясением был разрушен Неаполь, погибли 35 тысяч человек.

В 1484 году в этот день Папа римский Иннокентий VIII издал буллу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшую Европу в XVI—XVII веках.

В 1766 году 5 декабря в Лондоне антикваром Джеймсом Кристи был основан аукционный дом «Christie’s». На сегодня суммарная выручка за год составляет порядка 8 миллиардов долларов. Совместно с аукционным домом «Sotheby's» он занимает 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.

В 1848 году в этот день президент СШАДжеймс Полк официально заявил о факте открытия золотых приисков в Калифорнии, спровоцировав тем самым «золотую лихорадку» 1849 года.

В 1933 году 5 декабря Конгресс США принял Двадцать первую поправку в Конституцию - об отмене «сухого» закона.

В 1994 году 5 декабря был заключен Будапештский меморандум - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного пакта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины (подписанта Договора), которая отказалась от статуса страны, обладающей ядерным оружием, в обмен на гарантии безопасности. Государства, подписавшие меморандум, обязывались «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН». Документ был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании. Он прямо определяет начало его действия: «настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания». В нарушение Меморандума Россия аннексировала украинский Крым и спровоцировала военный конфликт на Донбассе.

Неофициальные праздники - Самый несносный день в году и День поющих звезд.

Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана и Павла.

6 декабря

В четверг - День Вооруженных сил Украины. Праздник в 1993 году своим постановлением учредила Верховная Рада. Дата приурочена ко дню принятия закона «О Вооруженных силах Украины» - 6 декабря 1991 года. После распада СССР, ядерный потенциал Украины занимал третье место в мире, а военные силы были одними из самых мощных в Европе. Однако, в Декларации о государственном суверенитете, принятой в 1990 году Верховной Радой, был утвержден принцип безъядерности. Получив гарантии национальной безопасности, финансовую компенсацию и возможность контроля за процессом разукомлектации, Украина прошла путь ядерного разоружения и к 1996 году полностью отказалась от данного типа оружия. Все типы ракет и ядерные боеголовки, находившиеся на вооружении ВСУ, были разукомлектованы и вывезены в РФ. Современная армия Украины прошла длительный путь развития, включающий этапы оптимизации, сокращения военного состава и расформирования. События 2014 года – аннексия Россией Крыма - показали острую необходимость укрепления обороноспособности нашей страны и проведения реформ, этот год стал переломным в истории украинской армии. На сегодня ВСУ возобновили свою боеспособность. Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО.

6 декабря - День рождения микроволновой печи. Сконструировал ее в 1946 году, причем, совершенно случайно, американский инженер в компании Raytheon Лебарон Спенсер. Он занимался разработкой и изготовлением радаров и их составляющих. В один, как потом выяснилось, прекрасный для человечества день, во время испытаний очередного магнетрона (генератора микроволн) он заметил, как сильно нагрелся сэндвич, лежавший на работавшем приборе. По другой версии, в кармане у находившегося у прибора Спенсера расплавилась плитка шоколада, и он получил ожог, что, по сути, и стало началом интереса к бытовому использованию микроволн. В 1947 году Raytheon представила первую микроволновую печь - Radarange. Она весила более 300 кг, высота - 180 см, мощность - 3000 Вт (почти в три раза больше, чем у современных моделей), печь была с водяным охлаждением и стоила заоблачную на то время сумму – 5 тысяч долларов. Новинку сразу закупило Министерство обороны США для быстрого размораживания продуктов в солдатских столовых и на кухнях военных госпиталей. Заинтересовались изобретением владельцы отелей и ресторанов. Но массовой она не стала. Все изменилось, когда свои руки приложили к печи японцы. В 1962 году компания Sharp начала серийное производство «Sharp R-10». В 1966 году Sharp разработала привычный сейчас поворотный стол. В 1979 году эта компания презентовала первую СВЧ-печь с микропроцессорным управлением, а в 1999 - с выходом в сеть Интернет. На сегодня трудно представить свой быт без микроволновой печи, эта помощница вне конкуренции.

В этот день в 1492 году первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.

В 1912 году при раскопках в египетской Амарне был обнаружен бюст Нефертити.

Неофициальные праздники - День рождения Санта-Клауса и День рыжих мыслей.

Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана и Макария.

7 декабря

В пятницу - Международный день гражданской авиации. Официально он был учрежден Генассамблей ООН в 1996 году. Инициировала День ассамблея Международной организации гражданской авиации (ICAO) в 1992 году, а отмечаться он начал с 1994 года в связи с 50-й годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской авиации, в соответствии с которой и была создана ICAO. Ассамблея Международной организации гражданской авиации, прежде всего, устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие. Согласно правилам ICAO, международное воздушное пространство разделено на районы полетной информации. ICAO также присваивает аэропортам мира четырехбуквенные индивидуальные коды - идентификаторы, используемые для передачи аэронавигационной и метеорологической информации, планов полетов и прочее. В настоящее время в ICAO входит 192 государства, в том числе Украина.

7 декабря - День местного самоуправления Украины. Именно в этот день в 1990 году Верховной Радой Украинской ССР был принят Закон «О местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении». В честь этого события и был учрежден профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных Радах, кто представляет многотысячный отряд власти на местах. В октябре 1985 года в Страсбурге европейскими государствами был одобрен международный пакт, именуемый «Европейская хартия местного самоуправления». Этот пакт сыграл и продолжает играть исключительно важную роль в становлении и развитии классической модели местного самоуправления. 15 июля 1997 года Верховная Рада ратифицировала Хартию, которая, таким образом, стала частью национального законодательства. Сейчас в Украине идет реформа децентрализации, которая в корне меняет систему местного самоуправления, приближая нашу страну к европейским стандартам.

7 декабря 1732 года в Лондоне английский театральный деятель и актер Джон Рич на площади Ковент-Гарден открыл новый оперный театр, по месту расположения он и получил название «Ковент-Гарден». Во время пожаров 1808 и 1856 годов здание старого театра было полностью уничтожено. Современный оперный был построен по проекту Барри в 1858 году. В 1892 году в театре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» под управлением композитора и дирижера Густава Малера. Сегодня театр – дом для королевской оперной и балетной трупп, выступают и труппы со всего мира. В 1990-х годах театр был закрыт на реконструкцию, обновленным принял зрителей в 1999 году.

В 1982 в этот день в Техасе впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.

7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории страны с населением около одного миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибли более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч армян. Были полностью разрушены город Спитак и 58 окрестных сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промышленных предприятий.

Неофициальные праздники - День собутыльника и День кисельных девиц.

Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея и Марка.

8 декабря

В субботу - Международный день художника, который был учрежден в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира». Профессии художника тысячи лет – еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В целом, этот праздник не только мастеров кисти, но и всех любителей прекрасного. В Украине «День художника» ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента в 1998 году.

8 декабря 1955 года парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг организации, впоследствии перешедший по наследству Евросоюзу. В конкурсе на лучший проект флага участвовали сотни художников. Победил чиновник из аппарата Совета Европы Арсен Хейтц, который и предложил вариант - звезды на голубом. В официальном пояснении к решению комитета министров Европейского Совета от 9 декабря 1955 года по принятию флага говорилось следующее: «На фоне голубого неба западного мира звезды символизируют народы Европы в кругу, знаке единства…».

8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот документ вошел в историю как «Беловежское соглашение», в его преамбуле говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», статья 1-я гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств». 10 декабря Соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховными Советами Беларуси и Украины, а 12 декабря - Верховным Советом России. 13 декабря в туркменском Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ее итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию СНГ при условии обеспечения равноправного участия субъектов бывшего Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей. И для совместного решения всех данных вопросов была специально организована встреча глав 11 бывших союзных республик. Ее результатом стало подписание Алма-Атинской декларации 21 декабря 1991 года, в которой излагались цели и принципы СНГ. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония, а Грузия присоединилась к Содружеству в декабре 1993 года. Впоследствии «Беловежское соглашение» получило неоднозначную оценку как внутри стран-участниц данного соглашения, так и в мире. А споры по поводу оценки его значения и последовавших событий продолжаются по сей день.

В 2005 году в этот день Китай завершил использование паровозной тяги. На Цзитунской железной дороге были потушены все оставшиеся в стране паровозы.

Неофициальный праздник - День великого незнания.

Именины у Климента, Петра, Ярослава, Павла, Ивана, Василия, Виктора, Александра, Григория и Кузьмы.

9 декабря

В воскресенье - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Учреждая День 11 сентября 2015 года по инициативе Армении, отмечавшей 100-летие геноцида армян в Османской империи, Совет ООН по правам человека принял резолюцию о предупреждении геноцида. В ней, в частности, содержался призыв к правительствам стран - членов ООН проводить национальные дни памяти жертв геноцида с целью недопущения повторений этого преступления, а также рекомендация Генеральной Ассамблее ООН объявить аналогичный международный день 9 декабря. В этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, она вступила в силу в 1951 году. Термин «геноцид» был введен в 1944 году польским юристом еврейского происхождения Рафаэлем Лемкиным: genos – «раса, род, племя» и caedo – «убиваю». В юридической практике впервые был использован на Нюрнбергском процессе против нацистских преступников. Голодомор в Украине 1932-1933 годов признали актом геноцида 15 стран-членов ООН, а также Ватикан.

Еще 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией, инициированный ООН. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая ГА ООН 1 ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Во второе воскресенье декабря в Украине - День благотворительности. Этот национальный праздник, посвященный всем тем, кто занимается благотворительной деятельностью, был установлен указом президента в 2007 году и с тех пор отмечается ежегодно.

9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал модель роликовых коньков со стальными шарикоподшипниками в колесах. Эти ролики сразу стали популярными. В 1902 году в Чикаго был открыт первый роллердром, на котором присутствовало 7000 человек! Всего через 6 лет - в 1908 году - Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке стал местом массового катания на роликовых коньках. Но история роликов началась с того, что в 1760 году изобретатель Джозеф Мерлин отправился на маскарад в Лондоне в ботинках с металлическими колесами. Так появились первые в мире роликовые коньки. Он лихо катался по бальному залу, играя на скрипке, однако, разогнавшись, не сумел затормозить и врезался в огромное зеркало. В 1823 году Роберт Джон Тайерс придумал коньки «Ролито», разместив пять колес в ряд в основание обуви. Но эту конструкцию не восприняли всерьез. В 1863 году американец Джеймс Плаймптон изобрел четырехколесные коньки с расположенными рядом двумя парами колес. В 1884 году с изобретением колеса с шарикоподшипником ролики стали скоростными и маневренными. Тогда и появилась первая ассоциация роллеров. По всей Америке и Европе открываются сотни катков. Новый вид спорта приобретает большую популярность. В 1960 году ролики начинают изготавливать из пластмассы. А на рубеже 1980-х происходит настоящий роликовый бум. В этот период было открыто свыше 4000 дискотек для роллеров. В 1995 году фирма K2 представила первые ролики с мягким ботинком. Революцию с роликами в 1997 году сотворила американская фирма Upsidedown – коньки на колесах стали трансформерами, все их детали можно было заменить.

В воскресенье – День рождения компьютерной мыши. 9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Это изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу – он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши. Первую мышь собрал инженер Билл Инглиш, а программы для демонстрации возможностей написал Джефф Рулифсон. Позже идеей Энгельбарта заинтересовалась компания Xerox. Ее исследователи изменили конструкцию мыши, и она стала похожа на современную. В начале 1970-х годов Xerox впервые представила мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо дисков шарик и ролики, а стоила 400 долларов. В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой снизилась до 25 долларов. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows для IBM PC. В конце 1990-х компания Sun Microsystems представила первую лазерную мышь. Массовое производство лазерных мышей началось в 2004 году. Последней новинкой техники стали беспроводные мыши.

В 1953 году в этот день компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.

В 2005 году в Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» - знаменитых двухэтажных красных автобусов.

Неофициальные праздники - День грузчика и День оживления.

Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная