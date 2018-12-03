Несколько депутатов проявили желание взять экс-главу ГФС Продана на поруки

Ранее САП обратилась в суд с ходатайством об избрании для Продана меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 89 млн грн.

Семь человек выразили намерение взять на поруки бывшего и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Соломенского районного суда Киева по рассмотрению меры пресечения для Продана семь человек выразили желание взять его на поруки.

«В суд поступили заявления о желании взять на поруки Продана от нескольких лиц», - отметила судья. Это, в частности народные депутаты Давид Макарьян, Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко.

Как сообщал УНИАН, 16 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют возможные правонарушения Продана. 29 августа стало известно, что генпрокурор передал в САП часть материалов уголовного производства в отношении Продана. Речь идет о якобы приобретении и строительстве недвижимости через подставных лиц в Украине и Турции.

5 сентября Продан по собственному желанию уволился с ГФС и сообщил о намерении принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя фискальной службы.

13 ноября он написал в Facebook, что не может приходить на допросы в САП, поскольку находится за границей на лечении.

16 ноября в САП сообщили о вручении подозрения Продану в незаконном обогащении (ч. 3 ст. 368-2 УК). Продан подозревается в приобретении за время работы "на должностях и.о. заместителя и руководителя ГФС" с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность более 89 млн грн, за которые "для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств". С целью сокрытия принадлежности реального владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека. Среди приобретенных объектов: 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн. Также следствие проверяет причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

26 ноября Продан заявил, что вернулся в Киев после лечения в баварской клинике.

30 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Соломенский райсуд Киева с ходатайством об избрании для Продана меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 89 млн грн.

Кабинет министров назначил Продана и.о. руководителя ГФС в июле 2016 года. В 2014-2016 годах он возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.