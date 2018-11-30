Выходные в декабре: украинцы будут отдыхать треть месяца

В декабре у украинцев будет три выходных подряд из-за католического Рождества.

В декабре украинцы будут отдыхать треть месяца – будет 11 выходных. Помимо традиционных суббот и воскресений, добавятся государственные праздники.

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Так, в декабре у украинцев будет три выходных подряд из-за католического Рождества, которое на официальном уровне празднуют с 2017 года. Праздник приходится на понедельник, поэтому выходными будут 23, 24 и 25 декабря.

За понедельник, 24 декабря, украинцы будут отрабатывать в субботу, 22 декабря. Это касается и субботы перед Новым годом. 29 декабря украинцы будут работать за понедельник, 31 декабря.

1 января 2019 года приходится на вторник. Итак, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря.

Как сообщал УНИАН, в январе-2019 в Украине также будет выходным днем понедельник, 7 января – православное Рождество. Таким образом, выходными будут три дня подряд - 5-7 января.