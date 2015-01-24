В центре Одессы в канализации прогремел мощный взрыв (фото)
09:25, 24 января 2015Общество
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В милиции говорят, что оснований считать случившееся терактом нет
Пострадавших нет / Фото «Таймер»
Вчера вечером в Одессе в канализационном люке возле дома №34 по улице Пастера прогремел взрыв. Звук был слышен в нескольких окрестных кварталах. После взрыва крышка люка отлетела примерно на пять метров, сообщает «Думская».
В милиции говорят, что оснований считать случившееся терактом нет.
Оснований считать случившееся терактом нет / Фото «Таймер»
Как рассказал глава пресс-службы облУВД Владимир Шаблиенко, в канализационном колодце взорвалась смесь, содержащая карбид кальция, которая при взаимодействии с водой выделяет взрывоопасный газ ацетилен.
«Скорее всего, это вещество кто-то по неосторожности слил в канализацию после выполнения сварочных работ», — отметил Шаблиенко.
Пострадавших нет.
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