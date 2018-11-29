В Черновцах более 100 человек блокировали президиум горсовета, требуя увольнения главного врача роддома

Участники акции протеста обвиняли медика в превышении служебных полномочий и коррупции.

В Черновцах утром более 100 местных жителей заблокировали президиум в сессионном зале городского совета, требуя увольнения главного врача городского роддома №1 Дмитрия Манчуленко.

Как передает корреспондент УНИАН, возмущенные жители сегодня утром организовали акцию протеста в ратуше в связи с тем, что, по их мнению, Манчуленко превышает служебные полномочия.

Они заявляют о многочисленных нарушениях, которые совершил медик, а также обвиняют его в коррупции.

В то же время участников протеста возмутила ситуация с увольнением заместителя главного врача роддома №1 Владислава Гошовского. Так, 21 ноября Манчуленко издал приказ об увольнении своего подчиненного «в связи с сокращением штатной кадровой единицы». Гошовский считает этот приказ незаконным.

Группа жителей города, которая поддерживает Гошовского, зарегистрировала электронную петицию с требованием наказать Манчуленко, уволив его с должности главврача. Эта петиция за сутки набрала более 270 голосов из 250-ти необходимых.

Сегодня на рассмотрение очередной сессии горсовета вынесли вопрос о вынесении выговора Дмитрию Манчуленко в связи со скандальной ситуацией, возникшей в медицинском учреждении. Однако участников акции протеста возмутила такая формулировка, поэтому они заблокировали президиум сессионного зала, требуя рекомендовать секретарю городского совета Василию Продану уволить медика с занимаемой должности.

После более двухчасовых эмоциональных дискуссий в сессионном зале, депутаты 22-мя голосами поддержали решение горсовета в редакции «рекомендовать секретарю горсовета Продану В.С. освободить Манчуленко Дмитрия Георгиевича с должности главного врача родильного дома №1». Шесть депутатов не голосовали.

На данный момент работа сессии горсовета разблокирована.