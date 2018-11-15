Тело керченского стрелка Рослякова до сих пор остается в морге

Мать керченского стрелка Рослякова сейчас находится на лечении в одном из медучреждений.

Тело четверокурсника Владислава Рослякова, который 17 октября устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи, не захоронено спустя почти месяц после трагедии.

Об этом сообщил в четверг ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

Читайте также«Устрою себе отличный выпускной»: в сети появилась личная переписка керченского стрелка

"По захоронению тела нет данных, так как за ним [телом] никто не обратился", - сказал собеседник агентства.

Собеседник пояснил, что мать стрелка сейчас находится на лечении в одном из медучреждений.

Ранее сообщалось, что все 20 человек, которые погибли из-за взрывов и стрельбы в колледже, похоронены. Непогребенным остается только сам нападавший. Также сообщалось, что мать студента работает санитаркой в местном онкодиспансере, но не выходит на работу с момента трагедии.