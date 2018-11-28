В Украине разгорелся скандал из-за снятия запрета охоты на лосей: что мы о них знаем (видео)

Суд исключил лося из Красной книги Украины и разрешил охоту на него.

Официальная причина - нет экспертного заключения о популяции животных в Украине. Последний раз лосей в Украине считали в 2009 году. Внесли животное в Красную книгу только в январе этого года.

Сейчас по разным подсчетам в Украине всего от 2 до 6 тысяч сохатых. Для сравнения - в Латвии - 16 тысяч, в Беларуси - 40 тысяч, а в Польше - 30 тысяч.

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Лось - один из наиболее лакомых трофейных охотничьих видов в Украине.

При охоте на лося охотники обычно попадают животному в шею, грудь или живот. После этого раненое животное долгое время убегает от охотников и собак. Они могут часами преследовать сохатого за кровавыми следами. Когда силы оставляют лося, он ложится и истекает кровью в ожидании своих палачей. Когда лося находят - обессиленном животному стреляют за ухо или перерезают горло.

Популяция лосей очень трудно восстанавливается. Обычно самка рождает только одного лосенка, беременность длится 8 месяцев. Эти животные обычно моногамны и в течение жизни верны только одному партнеру.

Во многих европейских странах охота на лося строго запрещена.

В Украине лосей убивают по несколько сотен ежегодно.