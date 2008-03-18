Буряк похвалил ПриватБанк

КБ «ПриватБанк» в январе-феврале т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличил объемы платежей по налогу на прибыль на 300 млн. грн.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК в пятницу на совещании по вопросам деятельности органов государственной налоговой службы.

Также объем платежей по налогу на прибыль увеличил "Укрсоцбанк" - на 16 млн. грн., а в целом банковская система увеличила объем уплаты налога на прибыль с начала года на 871 млн. грн.

При этом председатель ГНАУ подчеркнул, что 64 банка за указанный период снизили уровень уплаты налога на прибыль на 80 млн. грн., в частности «Райффайзен Банк Аваль» - на 20 млн. грн., "Кредитпромбанк" - на 5 млн. грн., «ОТП Банк» - на 15 млн. грн., "Укрсиббанк" - на 11 млн. грн.