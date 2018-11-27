Появились фото российских военных, напавших на украинские корабли близ Керченского пролива

Российские военные подло напали и ранили украинских моряков.

В сети показали фотографии двух российских военнослужащих, которые 25 ноября атаковали украинских корабли близ Керченского пролива, открыв огонь и захватив три суда.

Информация о капитанах кораблей ФСБ РФ опубликована на волонтерском сайте "Миротворец".

"Первым в базу навечно записан капитан 3 ранга Андрей Шпицын, отдавший приказ идти на таран и стрелять в наших воинов. Вторым - командир плавсредства ФСБ "Дон" Алексей Шатохин, также принимавший участие в пиратском нападении на Украину", - пишет на своей странице в Facebook нардеп Антон Геращенко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

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Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинской-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Также 26 ноября ФСБ РФ обнародовала видео так называемых «свидетельств» захваченных в плен украинских военнослужащих. Член экипажа военного катера «Никополь» Андрей Драч на видео заявил, что украинские корабли зашли в «территориальные воды России». Командир одной из воинских частей ВМС Владимир Лесной на видео говорит о том, что «сознательно игнорировал» запросы со стороны РФ и осознавал, что «действия украинских судов провокационные».