Отец погибшей в кровавом ДТП в Харькове рассказал об уловках Зайцевой

По словам Игоря Берченко, потерявшего дочь во время жуткого ДТП в центре Харькова, утверждения адвокатов Зайцевой о том, что их семью никто не мог найти, являются ложью.

В Киевском райсуде Харькова проходит очередное заседание по резонансному делу о ДТП на Сумской. Там продолжают рассматривать ходатайства участников судебного процесса.

Игорь Берченко, потерявший дочь во время жуткого ДТП в центре Харькова, назвал перечисление денег семьей Зайцевой "маленькой хитростью", сообщает NewsRoom.

По словам мужчины, утверждения адвокатов Зайцевой о том, что их семью никто не мог найти, являются ложью, так как они находились в больнице скорой и неотложной помощи. При этом семья обвиняемой оказала помощь лишь тогда, когда его дочь уже умерла. Потерпевший также заявил, что его супруга вместе с адвокатом поехали к Татьяне Ивановой (мать Алены Зайцевой) и попросили номер счета, а затем вернули ей все средства. Схожую позицию высказала и представитель потерпевших Лариса Матвеева — по ее словам, благотворительная помощь не должна считаться смягчающим обстоятельством.

Защита водителя Lexus, в свою очередь, потребовала приобщить к делу справки о состоянии здоровья девушки. По их данным, медики диагностировали у Зайцевой вегетососудистую дистонию, пролапс сердечного клапана, а также посттравматическую энцефалопатию. "Зайцевой поставлены диагнозы тяжелых хронических заболеваний, поэтому я думаю, что это документы, которые характеризуют личность обвиняемой, и они обязательно должны быть приобщены к материалам дела, а также использованы при вынесении приговора", — заявила защитница.

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"Если у девушки такое тяжелое состояние, ей выписали такие лекарства, как же ей выдали права?", — возмутился Берченко.

Также адвокат Юлия Козырь настаивала на включение в материалы разбирательства чеков о помощи на 600 тысяч гривен и скриншотов о продаже машины Дронова.

Суд частично удовлетворил ходатайства представителей водителя Lexus — в частности, приобщил к делу отдельные выписки из истории болезни, а также расписки Юрия Неудачина и супруга Жанны Власенко об отказе от претензий. Вместе с тем, скриншот объявления Геннадия Дронова о продаже автомобиля служитель Фемиды Виктор Попрас не стал включать в материалы.

Следующее заседание должно состояться завтра в 14:00, на нем суд должен допросить последнего свидетеля — эксперта-фототехника Юлию Носатенко, которая сейчас находится на больничном.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.