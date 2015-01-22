На Донбассе почти прекратились автобусные перевозки на оккупированную часть региона

Пассажирское транспортное сообщение в Донецкой области значительно ограничено. Почти прекратилось автобусное сообщение с оккупированной частью региона, сообщает Управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой ОГА.

По данным департамента развития базовых отраслей промышленности областной государственной администрации, на сегодняшний день почти 90% перевозчиков еще не имеют пропусков для пересечения транспортными средствами линии разграничения.

Часть перевозчиков отказалась от выполнения рейсов на оккупированную территорию до получения пропусков. Другая часть осуществляет движение к линии разграничения.

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Есть перевозчики, которые движутся таким образом, чтобы пассажиры могли совершить пересадку на автобусы, которые уже получили пропуска. Так, сегодня часть автобусов по маршруту «Мариуполь - Донецк» доехала до города Угледар, откуда местный перевозчик, который уже получил пропуск, доставил пассажиров, которые также имели пропуска, в г. Донецк.

В ОГА отмечают, что до введения пропускного режима, пассажиропоток только по маршруту «Мариуполь - Донецк» ежедневно составлял около 800 человек.

На автобусных маршрутах, пролегающих к свободной территорией региона, движение автобусов осуществляется в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, 12 января в штабе АТО заявили, что пропускные пункты в зоне АТО для перемещения людей и транспортных средств на контролируемую украинской властью территорию и в обратном направлении будут работать, пока не уменьшится уровень опасности.

«До тех пор, пока будет опасность, эти пункты будут работать», - сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время, он призвал граждан с пониманием отнестись к неудобствам, которые будут возникать, поскольку безопасность людей является первоочередным заданием для украинских военных.