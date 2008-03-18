На создание системы экстренного вызова “112” в Украине нужно 650 млн. грн

Стоимость создания в Украине системы экстренного вызова “112” в Украине оценивается в 650 млн. грн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА вечером 17 марта.

“В цифрах это около 650 млн. грн.”, - сказал он.

Министр также выразил надежду, что к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года Украине удастся не только выполнить требование УЕФА и обеспечить работу службы “112” в городах проведения футбольных матчей, но и создать эту систему по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, 14 марта В.ШАНДРА сообщил о планах открыть диспетчерскую службу экстренной помощи “112” до 2012 года. Единая служба экстренной помощи объединит существующие сейчас службы «01», «02», «03» и «04».

МЧС планирует сразу построить систему 5-го поколения, которая предусматривает определение места, откуда происходит вызов, включает комплекс мер и систему взаимодействия между милицией, пожарными, скорой помощью, операторами мобильной связи, дает возможность оперативно принимать решения и следить за развитием ситуации.

На сегодня, по данным МЧС, наибольшее количество звонков поступает на номер “03” (скорая помощь) – 42%, около 25% - на номер “02” (милиция), около 17% - на номер “04” (служба газа), и 13% - на номер “01” (пожарная служба).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в декабре 2007 года призвал Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций организовать в 2008 году государственную диспетчерскую службу экстренной помощи населению “112”.