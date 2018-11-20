Больше не в последней пятерке: Украина значительно поднялась в рейтинге "талантливых стран"

Такие результаты обусловлены главным образом ростом успеваемости учащихся, акцентом на обучении сотрудников и повышением эффективности инфраструктуры здравоохранения.

Украина поднялась в мировом рейтинге по распределению талантов в мире IMD World Talent Ranking 2018 на одиннадцать позиций, покинув последнюю пятерку списка.

Такие данные обнародованы на сайте аналитической и консалтинговой компании IMD World Competitive Center.

Как указывается, по итогам 2018 года Украина заняла 48-е место из 63 возможных в Мировом рейтинге талантов.

"Высокие показатели работы Украины по выходу из нижней пятерки обусловлены главным образом ростом успеваемости учеников, акцентом на обучение сотрудников и ростом эффективности инфраструктуры здравоохранения. Кроме того, для Украины приоритетом является привлечение и удержания талантов, наличие квалифицированной рабочей силы, финансовые навыки и компетентные старшие менеджеры", - говорится в рейтинге.

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Согласно данным исследования, по критерию государственных расходов на обучение Украина заняла 9-е место в топ-63, по индексу стоимости жизни – 11-е место в общем списке.

В то же время по показателю качества жизни Украина оказалась на 61-м месте, а по "утечке мозгов" из страны - на 60-м.

Также отмечается, что за исключением Эстонии (28-е место) и Словении (30-е место), восточноевропейские страны в целом занимают места в нижней части рейтинга.

Снижение в рейтинге продемонстрировали такие страны, как Литва (с 33-го до 36-го места), Польша (с 34-го до 38-го) и Россия (с 43-го до 46-го).

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 83-е место среди 140 стран мира в ежегодном Глобальном рейтинге конкурентоспособности, в котором в прошлом году наша страна занимала 89-е место среди 135 стран мира.