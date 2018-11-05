Business Insider: Армия Украины попала в десятку сильнейших в Европе

Издание составило рейтинг, опираясь на ряд факторов, среди которых география, логистические возможности, количество населения и потенциальной живой силы армии и тому подобное.

Страны НАТО и их партнеры проводят крупнейшие со времен Холодной войны учения под названием Trident Juncture. И это не нравится России. Поэтому она решила тоже поиграть мышцами в это же время.

Это подчеркивает тот факт, что учения союзников проходят во времена чрезвычайной напряженности в Европе. А именно на этом континенте расположены самые мощные армии в мире, согласно данным рейтинга Global Firepower за 2018 год.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что рейтинг сравнивает небольшие страны с техническими преимуществами и их территориально больших, но несколько отставших соседей. Также учитывался целый ряд факторов, таких как география, логистические возможности, природные ресурсы, промышленные возможности, а также многообразие вооружения и военных активов, развитость страны, количество живой силы и тому подобное.

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НАТО, в который входят 27 европейских стран, также усиливается тем, что союзники делятся ресурсами и оказывают военную поддержку друг другу. США тоже имеет мощное присутствие в Европе. Однако, в рейтинге европейская ветвь американской армии не учтена, потому что Америка все же не европейская страна.

Вооруженные силы Украины оказались на 10-м месте списка сильнейших армий на континенте с оборонным бюджетом на уровне 4,88 миллиарда долларов. При этом, издание насчитало в Украине 1,1 миллиона военнослужащих, 2214 танков, 39 истребителей (общее количество военных самолетов - 240) и 25 судов ВМС. На ступень выше Украины оказалась Греция с бюджетом 6,5 миллиардов долларов и 413,5 тысячами солдат. Хотя танков у балканской страны почти в два раза меньше, чем у Украины. Однако истребителей значительно больше – 189.

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Самой сильной армией в Европе издание указало Россию. В тройке лидеров также оказались Франция и Великобритания, которые заняли второе и третье места соответственно.