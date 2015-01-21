ОБСЕ: обстрел Дебальцево велся со стороны подконтрольной "ДНР" Горловки
09:25, 21 января 2015Общество
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Обстрел Дебальцево, в результате которого погибли трое людей и были ранены по меньшей мере 12, велся со стороны подконтрольной боевикам "ДНР" Горловки.
В ОБСЕ подтвердили, что Дебальцево обстреляли боевики "ДНР" / Фото УНИАН
Как сообщает BBC Украина, об этом заявляют представители миссии ОБСЕ на востоке Украины.
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"Миссия отметила, что снаряды причинили значительные разрушения зданиям и территории приблизительно в 1 кв. км. Миссия видела по меньшей мере 7 не взорвавшихся снарядов. Анализ кратеров, проведенный миссией, показал, что ракеты "Града" прилетели с западного направления, из подконтрольной "ДНР" Горловки", - говорится в отчете наблюдателей.
По данным миссии, по Дебальцево из установок "Град" выпустили по меньшей мере 30 ракет.
Как сообщал УНИАН, 19 января боевики своей артиллерией обстреляли Дебальцево.
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