Силы АТО остановили продвижение войск РФ на Луганщине, на Бахмутской трассе продолжаются бои

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжаются ожесточенные бои в районе 29-го и 31-го блокпостов на Бахмутской трассе», - отметил он, добавив, что «силы АТО остановили продвижение русских войск между Земигорьем и Славяносербском».

Читайте такжеРФ перебросила к границе еще три батальйонно-тактические группы мотострелков и артиллерийский дивизион"Вопреки всем договоренностям украинские военные подразделения были атакованы на севере зоны АТО регулярными воинскими формированиями Вооруженных сил Российской Федерации", - цитирует Лысенко Украинская правда.