На границе с Венгрией планируются несколько новых пунктов пропуска

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгерской Республике Дмитрий ТКАЧ надеется, что до 2012 года на украинско-венгерской границе будут созданы 2-3 новых пункта пересечения.

Об этом он сообщил в интервью корреспонденту УНИАН.

«Сейчас мы будем очень активно работать по границе. Думаю, до конца года подпишем новое соглашение относительно границы. Надеюсь, что к 2012 году на украинско-венгерской границе будет 2-3 мощных перехода, нужно строить мост. Над всем этим мы сейчас работаем. У нас очень активно работает совместная трансграничная комиссия, 9 апреля должно состояться ее заседание, и мы все сделаем для того, чтобы эта граница была одной из лучших среди границ с нашими соседними странами», – отметил дипломат.

Д.ТКАЧ также сообщил, что до конца этого года должно быть решено, где будет проходить пятый коридор, а также должно начаться строительство третьего моста через реку Тисса.

«Мы задали очень высокий темп нашего сотрудничества, и мы этот темп будем держать», – отметил посол.

По словам дипломата, в ближайшее время ожидаются визиты в Венгрию председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО, летом – визит Президента Венгерской Республики в Украину, а осенью – визит в Украину венгерского премьер-министра. Кроме того, планируется провести «заседание 3-4 комиссий: в сфере экономики, научно-технической сфере, относительно трансграничного сотрудничества. Это подписание очень важных 3-4 соглашений: о пунктах перехода, комбинированных перевозках, сотрудничестве в сфере образования и тому подобное», – сказал Д.ТКАЧ.