Одесситы перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления (фото, видео)

На данный момент в 500 квартирах в Одессе нет тепла.

Одесситы вышли на улицы с протестом из-за того, что в их домах до сих пор нет отопления.

Они перекрыли дорогу на одной из улиц города. Об этом сообщил Сергей Колодяжный на своей странице в Facebook.

"Жители Крыжановки перекрыли улицу возле Северного базара. В 500 квартирах нет тепла", - написал он.

Читайте такжеНа Днепропетровщине до сих пор мерзнут два крупных города – в Кривом Роге отопление обещают уже завтра (видео)

Ранее директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Иван Донченко заявил, что предприятие подало тепло вовремя. Если в квартирах одесситов до сих пор холодно – вопросы к ОСМД или ЖКХ, пишет местный сайт 058.

"Жители поселка Котовского перекрыли один из самых оживленных перекрестков – Семена Палия и генерала Бочарова", - говорится в сообщении одесского ресурса "Мегафон".

Ранее в Смеле Черкасской области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.