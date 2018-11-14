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Одесситы перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления (фото, видео)

11:38, 14 ноября 2018
Общество
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Одесситы протестуют из-за отсутствия тепла / фото megafon.od.ua

Они перекрыли дорогу на одной из улиц города. Об этом сообщил Сергей Колодяжный на своей странице в Facebook.

"Жители Крыжановки перекрыли улицу возле Северного базара. В 500 квартирах нет тепла", - написал он.

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Ранее директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Иван Донченко заявил, что предприятие подало тепло вовремя. Если в квартирах одесситов до сих пор холодно – вопросы к ОСМД или ЖКХ, пишет местный сайт 058.

"Жители поселка Котовского перекрыли один из самых оживленных перекрестков – Семена Палия и генерала Бочарова", - говорится в сообщении одесского ресурса "Мегафон".

Ранее в Смеле Черкасской области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

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Теги: #Одесса#тепло#отопление