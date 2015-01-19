В Одессе и Днепропетровске медики спасают жизни более сотни "киборгов"

93 раненых только за последние три дня "киборга" сейчас находятся в днепропетровских больницах, сообщает ТСН.16:45.

12 из них - в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом в областной больнице. 14 бойцов удалось спасти, несмотря на угрозу жизни. Ради спасения им перелили более десяти литров крови.

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Операции продолжаются круглосуточно. Медики говорят, что у защитников донецкого аэропорта ранения многочисленные и сложные, но удалось избежать ампутаций.

У врачей есть надежда, что все раненые выживут и станут на ноги. Выздоравливают и бойцы, которые попали под действие неизвестного газа, который вызвал сильную тошноту, ожоги дыхательных путей и глаз. Предварительные результаты свидетельствуют: это был не военный газ смертельного действия, а вероятно - паралитический.

В Одессе сейчас спасают 23 раненых "киборга", куда защитников доставили транспортным самолетом. Бойцов приняли в южном военно-клиническом центре. Половина из них тяжелораненые и не могут самостоятельно передвигаться. Местные волонтеры через соцсети попросили неравнодушных горожан стать донорами для раненых. И с утра одесситы фактически штурмуют больницы и станции переливания крови, несут вещи и деньги на лекарства.