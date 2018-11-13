В Северодонецке сорван отопительный сезон: экс-глава ОГА говорит о "диверсии против Украины"

Каникулы в школах снова продлили на три недели.

В Северодонецке Луганской области сорван отопительный сезон. Школы города закрылись на вынужденные каникулы, у части жителей, кроме отопления, отсутствует электроэнергия.

Об этом заявила экс-глава Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина, передает «Обозреватель». По ее словам, критическая ситуация в прифронтовом городе – настоящая диверсия против Украины.

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По словам Веригиной, то, что произошло в Смеле и Кривом Роге, происходит и на Луганщине.

"Я приехала из Северодонецка. Половина города была с отоплением, половина без отопления. В школах и детсадах отопление не было. Каникулы в школах снова продлили на три недели, дети замерзали в детсадах, болели. Родители уходили на больничный, но и дома нельзя согреться, потому что в части города, где не было отопления, люди включали обогреватели и у них не было даже света. То есть не было ни отопления, ни света. И это 50 км от линии разграничения, это очень близко", — отметила она.

"Я считаю, что это не только вопрос отопления — это вопрос национальной безопасности нашей страны. Я вспоминаю 2014 год, когда казначейство в Луганске было захвачено и в ручном режиме на этой территории людям платили пенсии и зарплаты. Ни одного дня не было задержки, потому что мы понимали, что это нацбезопасность нашего государства. Сейчас это не просто халатность, а диверсия против украинских граждан", — считает экс-глава ОГА.

Веригина призвала немедленно созвать Совет нацбезопасности и обороны для решения этой проблемы.