В "замерзающем" Кривом Роге запустили в работу все шесть котелен

Сегодня ночью была запущена последняя котельная. Отмечается, что тепло в дома горожан поступит в течение суток.

«Криворожская теплоцентраль» запустила в работу все шесть котельных, обеспечивающих теплоснабжением часть жителей Кривого Рога.

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Facebook.

«Сегодня ночью была запущена последняя котельная № 5 «Криворожской теплоцентрали», к которой были ограничены поставки газа. Наконец проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время поставки газа осуществляются на все объекты Криворожской ТЭЦ.

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«По состоянию на 13 ноября все котельные «Криворожской теплоцентрали» стабильно работают и выходят на номинальный режим», - отметили в пресс-службе предприятия.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в Кривом Роге под админзданием предприятия «Криворожгаз» состоялась акция протеста с требованием обеспечить отоплением жителей города.

Теплоснабжение города осуществляют две компании - КП «Криворожтеплосеть» и АО «Криворожская теплоцентраль». Первая компания начала отопительный сезон в городе без проблем, второй - из-за долгов НАК «Нафтогаз Украины» не выделял лимиты на газ. На предприятии «Криворожтеплоцентрали» заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако «Криворожгаз» блокирует поставки газа.

Полиция начала расследование по факту отсутствия отопления в Кривом Роге. Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, правоохранители расследуют как служебную халатность.