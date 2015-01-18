ВСУ очищают аэропорт от боевиков, ситуация остается сложной - пресс-центр АТО

Об этом сообщил на странице в Фейсбуке пресс-секретарь АТО Леонид Матюхин.

«На всей линии разграничения штабом АТО зафиксировано 63 обстрела с применением боевиками разнообразного вооружения. Основными местами сосредоточения огня незаконных вооруженных группировок остаются районы близ Донецкого аэропорта, на Дебальцевском и Мариупольском направлениях, а также Крымское и Станица Луганская Луганской области, отметил спикер АТО.

Он также добавил, что из «Градов» трижды были обстреляны позиции украинских военных вблизи населенного пункта Крымское, дважды - в районе Геевки и Песков. Также под огонь реактивных систем попали Водяное, Красногоровка, Новоселовка, Новомихайловка, Нижнее, Новокалинове, Отрадовка, Старогнатовка, Первомайск, Тошкивка, Трехизбенка, Тоненькое, Чернухино.

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Матюхин также сообщил о потере противником в районе населенного пункта Чермалык, вследствие ответа украинских артиллеристов танка и группы пехоты.

«В Донецком аэропорту подразделения Вооруженных сил ведут активные действия с целью очистки территории, которая до сих пор контролировалась боевиками. Противник несет потери в живой силе и технике. По полученной информации, в рядах незаконных вооруженных формирований наблюдается паника и дезертирство», - подчеркнул представитель пресс-центра АТО.