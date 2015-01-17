В центре Одессы милиционеры взорвали подозрительную сумку

В центре Одессы милиционеры взорвали оставленную неизвестным возле магазина подозрительную сумку.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сегодня вечером на спецлинию «102» поступило сообщение от одессита о выявленной дорожной сумке возле магазина, расположенного на перекрестке Александровского проспекта и улицы Жуковского.

Читайте такжеВ Одесской области произошел взрыв в кафе, 6 человек госпитализированыНа место происшествия оперативно прибыли наряды милиции. Взрывотехники, осмотрев подозрительную находку, приняли решение о ее дистанционном обезвреживании методом контролируемого подрыва.

«Осуществив подрыв малым направленным зарядом, работники милиции, таким образом, обезвредили подозрительный предмет, который оставили неустановленные лица на ступеньках одного из магазинов в центре Одессы. В результате принятых мер опасных и взрывчатых предметов обнаружено не было. Дорожная сумка была наполнена мусором и старым тряпьем», - рассказали в главке.