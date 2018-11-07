В Тернополе частные перевозчики после двухдневного саботажа завтра снова выедут на маршруты

В настоящее время установлено, что перевозчики будут курсировать по старым тарифам (3/4 грн в троллейбусах и 4/5 грн в маршрутках).

В Тернополе автобусы частных перевозчиков с завтрашнего дня снова выедут на маршруты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, такое решение они приняли после встречи с городским головой Сергеем Надалом, во время которой им был поставлен ультиматум: либо они возобновляют движение общественного транспорта, либо городской совет разорвет с ними соглашения.

В настоящее время установлено, что перевозчики будут курсировать по старым тарифам (3/4 грн в троллейбусах и 4/5 грн в маршрутках) до получения заключения независимой экспертизы по расчетам тарифов, решения депутатских комиссий и соответствующего решения исполнительного комитета.

О решении городского головы в отношении начальника городского управления транспорта Игоря Мединского, к работе которого сегодня прозвучало немало замечаний от членов бюджетной и транспортной депутатских комиссий (а один депутат даже письменно призвал Надала уволить Мединского), в пресс-службе не сообщают.

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Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Тернополе выросли цены на проезд в общественном транспорте. При этом наличный тариф стал самым высоким в Украине: 8 грн в троллейбусе и 9 грн за проезд в маршрутном автобусе. Тернополян эти тарифы возмутили, поскольку состояние маршруток, действующие графики курсирования транспорта и бескультурье водителей не удовлетворяли пассажиров даже при предыдущих тарифах.

В Тернополе действует дифференцированная плата за проезд.

Для владельцев льготной «Карточки тернополянина» тарифы в троллейбусах с 1 ноября выросли с 3 до 5 грн (на 67%), в маршрутках - с 4 до 6 грн (на 50%).

При оплате неперсонифицированным электронным проездным билетом или бесконтактной банковской карточкой пассажирам приходилось с 1 ноября платить 6 грн в троллейбусе (вдвое больше) и 7 грн в маршрутке (на 75% больше).

4 ноября в 12 часов на Театральной площади состоялась акция протеста против введенных тарифов, участие в которой приняли ориентировочно 1 тыс. человек.

После акции люди с 14 до 16 час перекрыли движение на 5-ти дорогах, парализовав движение транспорта в центральной части города и полностью остановив электротранспорт.

5 ноября утром более 200 человек провели пикет городского совета, требуя отмены новых тарифов. Участники акции протеста озвучили ультиматум, что если их требования не будут выполнены в ближайшие часы, они снова перекроют дороги.

Поэтому 5 ноября исполком отменил свое решение о введении новых тарифов и вернул прежние.

6 ноября перевозчики без предупреждения устроили демарш, не выпустив автобусы на маршруты. Сегодня маршрутки тоже не выехали.

Сегодня утром на заседании транспортной комиссии перевозчики свои действия мотивировали тем, что на АЗС их перестали заправлять в долг, поскольку с отменой новых тарифов поставщики топлива не уверены, что перевозчики смогут погасить уже накопленные долги на уровне 300 тыс. грн. каждый.

Поэтому было принято решение, что перевозчики в обед попытаются договориться с заправщиками и в 16 часов на втором заседании комиссии сообщат о результатах, а также, выедут ли их автобусы завтра на маршруты. Однако перевозчики не пришли.

По городу в настоящее время курсируют лишь 54 троллейбуса КП «Тернопольэлектротранс» и 4 коммунальных автобуса повышенной вместимости (MAN и 3 ЛАЗа).