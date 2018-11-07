В Херсонской области похоронили активистку Гандзюк (фото)

Активистку похоронили на кладбище в посёлке Геологов вблизи Херсона, на центральной аллее.

В Херсонской области похоронили управляющую делами Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк, умершую в результате нападения, которое произошло 31 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, Гандзюк похоронили на кладбище в посёлке Геологов вблизи Херсона, на центральной аллее.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Херсоне во Дворце молодежи и студентов прошла церемония прощания с Гандзюк, на которую пришли, по разным оценкам, от 500 до 1 тыс. человек.

Оказать последние почести Гандзюк пришли представили городской и областной власти, депутаты разных уровней, общественные активисты.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевели на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Правоохранители установили пятерых человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления, и всем им судом были избраны меры пресечения. В настоящее время под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным – Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову – суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

4 ноября Гандзюк скончалась. В тот же день следователи изменили квалификацию нападения на активистку, квалифицировав его как оконченное преступление.

5 ноября в МВД заявили о выполнении полицией всех необходимых следственных действий по делу Гандзюк и передаче уголовного производства в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

По информации генпрокурора Юрия Луценко, правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства Гандзюк.