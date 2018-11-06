Утечка в СМИ одной из версий относительно возможного заказчика убийства Гандзюк навредила следствию – Луценко

Вчера в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Сергею Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку.

Утечка в СМИ одной из версий следователей относительно возможного заказчика убийства управляющего делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк нанес ущерб следствию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Определить, а тем более доказать вину заказчика является высшей квалификацией и достаточно такой серьезной оперативной удачей любого дела. В данном случае, до вчерашнего дня я был уверен в том, что в ближайшее время мы сработаем эффективно. Тем не менее, вчера в ходе пиара на крови, который развернула часть тех, кто хочет всячески опорочить власть, а не помочь результатам следствия, одна из версий следствия утекла в средства массовой информации. Еще раз подчеркиваю - 12 человек, которые нами отрабатываются на причастность к заказу, в связи со вчерашней утечкой, конечно, получили необходимую им информацию", - сказал он.

Читайте такжеРада создала ВСК по расследованию нападений на Гандзюк и других активистов

"Вчерашняя утечка информации об одной из 12 версий относительно заказчика подорвала успешность деятельности следствия", - добавил Луценко.

Луценко также считает, что организаторам создания Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов нужен не результат, а "пиар для борьбы за власть".

"Я много раз был депутатом и понимаю, что Временная следственная комиссия является инструментом парламента. Но не представляю, что может делать ВСК при незаконченном следствии. Понятно, что у нее даже не будет предмета работы, ведь любая информация следствия составляет тайну следствия", - подчеркнул он.

По словам Луценко, прокурор "не позволит, особенно после вчерашней утечки, получить доступ любого члена ВСК к любому документу следствия". "Это я вам сразу прямо и откровенно говорю", - сказал он.

Как отметил Луценко, "чем будет заниматься ТСК, для меня как опытного парламентария в прошлом также понятно. Ибо этой ВСК нужен не результат. Вернее, организаторам ВСК нужен не результат. Им нужен пиар для борьбы за власть".

Читайте такжеЕе убили: украинцев шокировала смерть активисткы Екатерины Гандзюк (видео)

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 6 ноября, Луценко заявлял, что следствие подозревает 12 человек, которые предположительно могли заказать убийство Гандзюк.

Стоит отметить, что 5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Сергею Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.

Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он заявил, что готов подать в суд на журналистов, которые распространили эту информацию.

Читайте такжеНи одна из 20 версий причин убийства Гандзюк не будет отвергнута - Порошенко

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Ранее правозащитные и общественные организации опубликовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сегодня, 6 ноября, Луценко заявил, что подает в отставку.