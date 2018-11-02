Конец американской мечты: как работает родильный туризм украинцев в США и его альтернативы (видео)

Трамп планирует лишить права на получение американского гражданства детей, родившихся на территории США у иностранцев или незаконных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отменить право для детей иностранцев на получение американского гражданства на основании того, что они родились на территории Штатов.

Если поправку к Конституции отменят, это поставит под угрозу родильный туризм. Есть ли альтернатива родам в Америке и как все будет работать, узнавали "Гроші".

В Украине работает много компаний, которые организуют для украинок роды в США. В компаниях говорят, что пока такие заказы принимают, это стоит минимум 17,5 тысяч долларов. Это включает открытие визы, врачебные услуги, но с проживанием сумма вырастет до 20 тысяч долларов.

К тому же, надо попасть в США до 35 недели беременности.

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Но какие есть альтернативы?

Родить и получить гражданство можно также в Британии. Там медицина бесплатная, но есть нюанс - получить подданство Британии ребенок может, только если один из родителей гражданин Великобритании.

Такое же условие действует в Италии, Испании и Ирландии. Автоматически гражданство, которое не зависит от гражданства родителей, дают еще 35 стран. Хорошие варианты - Канада, Мексика, Чили, Аргентина.

Напомним, Трамп планирует лишить права на получение американского гражданства детей, родившихся на территории США у иностранцев или незаконных мигрантов.

Трамп заявил, что США - единственная страна в мире, где, если у приезжего появляется ребенок, он фактически становится гражданином со всеми преимуществами и это нужно прекратить.