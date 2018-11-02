Конец американской мечты: как работает родильный туризм украинцев в США и его альтернативы (видео)
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отменить право для детей иностранцев на получение американского гражданства на основании того, что они родились на территории Штатов.
Если поправку к Конституции отменят, это поставит под угрозу родильный туризм. Есть ли альтернатива родам в Америке и как все будет работать, узнавали "Гроші".
В Украине работает много компаний, которые организуют для украинок роды в США. В компаниях говорят, что пока такие заказы принимают, это стоит минимум 17,5 тысяч долларов. Это включает открытие визы, врачебные услуги, но с проживанием сумма вырастет до 20 тысяч долларов.
К тому же, надо попасть в США до 35 недели беременности.
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Но какие есть альтернативы?
Родить и получить гражданство можно также в Британии. Там медицина бесплатная, но есть нюанс - получить подданство Британии ребенок может, только если один из родителей гражданин Великобритании.
Такое же условие действует в Италии, Испании и Ирландии. Автоматически гражданство, которое не зависит от гражданства родителей, дают еще 35 стран. Хорошие варианты - Канада, Мексика, Чили, Аргентина.
Напомним, Трамп планирует лишить права на получение американского гражданства детей, родившихся на территории США у иностранцев или незаконных мигрантов.
Трамп заявил, что США - единственная страна в мире, где, если у приезжего появляется ребенок, он фактически становится гражданином со всеми преимуществами и это нужно прекратить.