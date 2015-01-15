В СБУ подтвердили задержание 19-летней снайпера "Экстази", застрелившей десять военных

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"Гражданка Украины 1995 г.р. с прозвищем "Экстази" была задержана оперативной группой контрразведки Службы безопасности Украины и призналась в совершении ею убийства украинских военнослужащих", - написал Лубкивский.

Читайте такжеНа Донбассе спецназовцы задержали 19-летнюю снайпера боевиков (фото)По его словам, предварительно установлено, что "Экстази" в роли снайпера принимала активное участие в боевых действиях против украинских силовых структур. Она после прохождения специального обучения в лагерях подготовки диверсантов на территории Горловки и Донецка вошла в боевое крыла подразделений "Алексея" и "Максима Тёрских" (позывные "Фикс" и "Черный", военнослужащие воздушно-десантных войск Рязанского десантного полка).

"Основной задачей "Экстази" было уничтожение украинских силовиков снайперским огнем на блокпостах в районе села Майорск (Горловка). По имеющимся данным, только в период ноября-декабря 2014 года "Экстази" во время боевых вылазок в составе упомянутой группы застрелила около десяти наших военных", - отметил Лубкивский и добавил, что в отношении задержанной начато уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.