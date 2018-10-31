Business Insider назвал вербовочное видео армии Украины одним из лучших в мире

Ролик о службе в украинской армии оказался на втором месте рейтинга издания.

Создание видео для вербовки новых рекрутов для армии – это всегда вызов. Небольшой телевизионный ролик должен убедить кого-то посвятить жизнь службе в вооруженных силах своей страны.

США традиционно закладывают в такую рекламу правдивый и проверенный месседж: «Твоя жизнь станет лучше потому, что ты присоединился к команде». Америка вкладывает чрезвычайные усилия, чтобы создать прекрасные, убедительные рекламы, которые сеют зерно патриотизма и долга. Но есть и другие страны в мире, которые отлично с этим справляются.

Об этом пишет издание Business Insider, которое составило список лучших военных вербовочных видео со всего мира. Всего в рейтинг вошло 7 роликов. На первое место издание поместило видео Вооруженных сил Швеции. Первенство скандинавская страна завоевала благодаря чувству юмора. Ведь ролик сначала высмеивает все возможные клише, которые часто фигурируют в подобных видео.

Читайте такжеBusiness Insider шокирован маневром Су-24 в Украине: это самый низкий проход самолета в истории (видео)

«Мы не можем предложить тебе что-то вроде вступительных сцен из кино, где модели позируют так, будто они морские пехотинцы. И мы не можем гарантировать, что у тебя будет возможность вдруг выскочить из воды с непонятным футуристическим оружием в руках. Мы не можем предложить тебе участие в тайных операциях на неизвестной территории. И до смеха драматической музыки на фоне тоже не будет, так же как и моего крутого американского голоса», - говорит закадровых голос на английском языке в шведском ролике.

В следующий момент в кадре простые шведские военные на тренировке.

«Но мы можем предложить тебе нашу реальность. Это подготовка к работе, на которой ты сможешь что-то изменить. На самом деле», - говорят они.

Издание отмечает, что только из-за шведского юмора и прямоты ролик Сухопутных войск Украины оказался на втором месте. В нем история украинского пехотинца рассказывается через образ обычной лопаты.

Читайте такжеСБУ рассказала, как в России пытаются вербовать украинских заробитчан (видео)

«Вряд ли какое-то военное снаряжение имеет большее значение для солдат во всем мире чем лопата или шанцевый инструмент. Видео из Украины – это шедевр с точки зрения кинопроизводства и рассказа. Это видео непревзойденное», - пишет издание, добавляя, что было не так просто поместить его на второе место.

На третьем месте оказался ролик Вооруженных сил Нидерландов, который четко дает понять, что армии страны не нужны дурачки, которые думают, что военная служба – это весело. Видео о ВДВ России оказалось на четвертом месте из-за «заразности» песни, которую поют якобы российские военные. Но ролик длится три минуты и вряд ли он официальный. Также в рейтинг вошли вербовочные материалы Ирландии, Великобритании и Южной Кореи.