В Киеве простятся с украинским режиссером Давидом Черкасским (видео)

30 октября скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский, ему было 87 лет.

Прощание с выдающимся украинским мультипликатором Давидом Черкасским состоится завтра, 1 ноября.

Читайте такжеУмер известный украинский режиссер

По предварительной информации, церемония прощания с мультипликатором начнется в 10 утра в столичном Доме кино. Хоронить будут на Берковецком кладбище.

Как сообщал УНИАН, 30 октября скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский, ему было 87 лет. Он умер в больнице, так и не оправившись от инсульта, два месяца врачи сражались за его жизнь.

Давид Черкасский снял более 20 мультфильмов, самые известные из них — “Приключения капитана Врунгеля”, “Доктор Айболит” и “Остров сокровищ”.