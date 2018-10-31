В Киеве простятся с украинским режиссером Давидом Черкасским (видео)
14:19, 31 октября 2018Общество
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30 октября скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский, ему было 87 лет.
Прощание с выдающимся украинским мультипликатором Давидом Черкасским состоится завтра, 1 ноября.
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По предварительной информации, церемония прощания с мультипликатором начнется в 10 утра в столичном Доме кино. Хоронить будут на Берковецком кладбище.
Как сообщал УНИАН, 30 октября скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский, ему было 87 лет. Он умер в больнице, так и не оправившись от инсульта, два месяца врачи сражались за его жизнь.
Давид Черкасский снял более 20 мультфильмов, самые известные из них — “Приключения капитана Врунгеля”, “Доктор Айболит” и “Остров сокровищ”.
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