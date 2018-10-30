Климкин о двойном гражданстве: владельцы паспортов РФ пусть их сдают, все остальные – давайте разговаривать

Глава МИД отметил, что двойное гражданство может быть только при четких условиях.

Украинцам необходимо начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове, передает «Европейская правда».

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"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", - сказал он.

"Те, кто имеет российские паспорта, пусть их сдают, все остальные – давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - добавил министр.

Он напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы. "Зато у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не означает, что они – преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством. - ЕП)", - отметил Климкин.

Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее министр отмечал, что эта норма должна оставаться действующей.