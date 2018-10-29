Похищенный в Нигерии украинский моряк возвращается домой

Завтра освобожденный украинец вернется в Одессу.

В Министерстве иностранных дел заявили об освобождении украинского моряка, похищенного в составе экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus у побережья Нигерии.

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Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

"Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в Одессу", - сообщил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о похищении пиратами 12 членов экипажа швейцарского суда MV Glarus, в том числе одного украинца, у побережья Нигерии. Всего на борту судна MV Glarus находилось 19 членов команды, среди которых трое граждан Украины. 12 членов команды, среди которых один гражданин Украины, были похищены.