В МИД рассказали о ситуации с украинскими моряками, пережившими нападение нигерийских пиратов

Посольству Украины в Нигерии поручено установить контакт с судовладельцем и украинцами, которые избежали похищения и остаются на корабле.

В результате пиратского нападения на торговое судно MV Glarus был захвачен гражданин Украины, еще двое украинцев пока остаются на корабле.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. Отмечается, что сейчас судно находится на стоянке в районе м. Порт Харкорт (Нигерия). На корабле остались 7 членов команды, в том числе двое украинских граждан.

Сообщается, что Посольству Украины в Нигерии поручено установить контакт с судовладельцем и нигерийскими правоохранительными органами с целью получения информации о принятых мерах по освобождению захваченного украинского моряка, а также – с двумя украинцами, которые остались на судне, с целью оказания необходимой помощи.

Напомним, 22 сентября в акватории Нигерийского залива пираты напали на швейцарское судно MV Glarus, на котором находилось 19 членов экипажа, в том числе 3 гражданина Украины.

В результате нападения пиратами было захвачено 12 членов экипажа, среди которых один гражданин Украины.