В Киеве создадут национальный пантеон, а в других городах - Аллеи памяти Героев Украины
Верховная Рада приняла постановление об увековечении памяти Героев Украины, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость страны.
За это решение (№1013) проголосовали 247 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.
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В постановлением сказано, что с целью увековечения памяти Героев Украины, которые ценой своей жизни защищали свободу и независимость Украины, ее территориальную целостность и неприкосновенность, поддержать инициативу общественности о создании в центральной части столицы Украины – городе-герое Киеве Украинского национального пантеона, а в других городах Украины - Аллей памяти Героев Украины.
Кабмину парламент рекомендовал рассмотреть вопрос о создании в столице соответствующего Мемориального комплекса.
Кроме того, ВР рекомендовала правительству, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления принять необходимые меры для создания в соответствующих городах Аллей памяти Героев Украины.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.