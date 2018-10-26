Джонни Деппа выкинут из новых «Пиратов Карибского моря»

Сценарист оригинальной серии фильмов пояснил, что историю перезапустят.

Времена, когда капитана Джека Воробья играл американский актер Джонни Депп, окончательно в прошлом.

Disney собирается перезапустить франшизу. И актеру в ней больше не место. Об этом, как сообщает The Independent, объявил сценарист оригинальных фильмов Стюарт Битти. Он подтвердил, что Джека Воробья будет играть кто-то другой.

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«Думаю, он хорошо себя показал. Очевидно, он сделал этого персонажа своим, что привело к тому, что он сейчас самый известный. Это замечательно для него и прекрасно для нас», - сказал о Джонни Деппе сценарист фильма.

«Есть поговорка: «Не расстраивайся из-за того, что что-то закончилось, а улыбнись, потому что это произошло». Тот факт, что они перезагружают что-то, что ты когда-то сделал, значит, что это было действительно хорошей работой, которая достойна перезагрузки. Это честь», - пояснил Битти.

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Депп играл капитана Джека Воробья в пяти фильмах в течение 14 лет. Серия «Пиратов Карибского моря» собрала в общей сложности более 4,5 миллиардов долларов, став 12 крупнейшей франшизой всех времен.