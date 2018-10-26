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В Интернете нашли прямые рейсы с Кипра в оккупированный Крым (фото)

10:59, 26 октября 2018
Общество
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Набережная Ларнаки / фото larnakaregion.com

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Как говорится в сюжете ТСН, журналисты успели опубликовать скрины с сайта авиаперевозчика, где видно - тот предлагает прямые рейсы из Ларнаки в Симферополь. Когда новость распространилась, с сайта авиакомпании предложение о прямых рейсах исчезла - теперь попасть в Крым оккупанты предлагают только через Москву.

Полеты из европейских стран в оккупированный полуостров запрещены с 2014 года после того, как Россия захватила Крым.

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Теги: #Крым#кипр